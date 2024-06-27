Первые в стране: самарские врачи провели уникальную операцию с применением новой технологии фиксации позвоночника

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Врачи нейрохирургического отделения №5 Самарской городской клинической больницы № 1 им.Н.И. Пирогова впервые в России провели малоинвазивную чрескожную операцию с новым способом фиксации позвоночника.



Пациент обратился в учреждение с болями в спине. У него диагностировали нестабильность в 4 и 5 поясничном сегментах позвоночника.



Под рентгенконтролем специалисты через один прокол установили миниимпланты, блокирующие фасеточные суставы позвоночника с двух сторон.



«Ранее подобные операции проводились открытым способом: делали два больших разреза вдоль позвоночника с обеих сторон и устанавливали достаточно громоздкие импланты с каждой стороны. Такие оперативные вмешательства длились около 3 часов, после пациентам требовалось долгое восстановление, - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением №5 Сергей Сергеев. - Новая методика, которую мы освоили и применили, позволила установить два импланта в этой же зоне, но с помощью только одного прокола - буквально 5 мм разрез. Эти специальные миниимпланты надежно фиксируют позвоночник и стабилизируют поврежденный сегмент».



Благодаря современной пункционной технологии новая операция длится в 3 раза меньше и позволяет без повреждения тканей пациента надежно зафиксировать страдающий сегмент позвоночника, что способствует ранней реабилитации.



После операции пациент уже мог передвигаться. У него полностью купирована симптоматика нестабильности позвоночника и он готовится к выписке.



«Я очень доволен результатом, сейчас я не ощущаю никаких трудностей. Я никогда не сомневался, что отечественная медицина у нас очень хорошая, а теперь особенно рад, что есть такие специалисты, которые помогают нам возвращать и чувствовать радость движения», - отметил пациент.



Операция проводилась в рамках высокотехнологичной медицинской помощи и показана при заболеваниях позвоночника – нестабильность сегментов поясничных позвонков.



В нейрохирургическом отделении № 5 проводится лечение травм и заболеваний головного и спинного мозга, периферической нервной системы с применением современных методик. Специалисты применяют широкий спектр технологий — от чрескожных оперативных вмешательств до установки сложных имплантов на любом отделе позвоночника с фиксацией на 360 градусов. Всего ежегодно выполняется около 1700 операций.

Фото: минздрав СО