Я нашел ошибку
Главные новости:
«РКС-Самара» начнет ремонт водовода в районе дома № 190.
На улице Советской Армии в Самаре частично ограничат движение транспорта
В Самаре ночью -13, -15°С, днем -7, -9°С.
26 января в регионе ночью небольшой снег, днем без осадков, до -12°С
Региональный банк донорской крови за один день пополнился на 170 литров.
Первая рабочая суббота в этом году прошла на областной станции переливания крови
Если паре не удастся родить ребенка, ставка изменится на рыночную.
В России предложили давать льготную ипотеку парам, которые обещают родить в течение двух лет ребенка
В весовой категории 80 кг за звание сильнейшего поборется спортсмен из Самарской области - Алакпер Гезалов из Безенчукского района.
Сегодня в Самаре в «МТЛ Арене» проходит финал Кубка России по боксу
В России для многодетных семей установят льготные тарифы на такси
В России для многодетных семей установят льготные тарифы на такси
На встрече обсудили доставку техники и гуманитарной помощи для участников СВО, поддержку семей участников СВО и ветеранов. 
Вячеслав Федорищев провел встречу с атаманом Константином Давитьяном
Путин поручил обеспечить скидки не менее 50% на авиаперелеты для детей до 12 лет
Путин поручил обеспечить скидки не менее 50% на авиаперелеты для детей до 12 лет
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.26
-0.84
EUR 103.19
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Первая рабочая суббота в этом году прошла на областной станции переливания крови

25 января 2025 17:44
166
Региональный банк донорской крови за один день пополнился на 170 литров.

Сегодня на Самарской областной клинической станции переливания крови прошла первая рабочая суббота 2025 года.

В учреждения Службы крови Самары, Тольятти и Сызрани обратились практически 500 человек.

По результатам предварительного медицинского обследования до кроводачи были допущены 378 доноров

Региональный банк донорской крови за один день пополнился на 170 литров.

"Спасибо всем, кто в эту субботу ответственно подошел к записи и приехал в учреждения службы крови на запланированную кроводачу в назначенный временной интервал. Были доноры как первичные, так и регулярные, а также те, кто давно не сдавал, но посчитал нужным приехать к нам снова", - отметила главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России по ПФО, главный внештатный трансфузиолог министерства здравоохранения Самарской области, заместитель директора по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова.

Следующая рабочая суббота состоится 22 февраля.

Записаться можно на сайте с 18 февраля 9.00.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Это действенный метод контроля за состоянием своего здоровья. Любую болезнь легче предупредить, чем лечить.
23 января 2025, 19:37
Врач Новокуйбышевской горбольницы рассказала о важности диспансеризации для людей серебряного возраста
Это действенный метод контроля за состоянием своего здоровья. Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Здравоохранение
677
Ежедневно на новом оборудовании обследования с минимальной лучевой нагрузкой на организм проходят около 30 человек.
23 января 2025, 19:18
Специалисты Чапаевской больницы провели более 5000 исследований на новом рентген - аппарате
Ежедневно на новом оборудовании обследования с минимальной лучевой нагрузкой на организм проходят около 30 человек. Здравоохранение
603
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены.
23 января 2025, 18:46
Почти 168 000 человек в регионе прошли диспансеризацию по месту работы
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены. Здравоохранение
960
Здравоохранение
Региональный банк донорской крови за один день пополнился на 170 литров.
25 января 2025  17:44
Первая рабочая суббота в этом году прошла на областной станции переливания крови
166
Диспансеризация помогает выявлять и корректировать риски болезней сердца и сосудов.
24 января 2025  17:48
По итогам прошлого года более 2,2 млн жителей Самарской области прошли диспансеризацию
684
В Клиниках СамГМУ провели первую аллогенную трансплантацию пациентке с лейкозом
24 января 2025  09:42
В Клиниках СамГМУ провели первую аллогенную трансплантацию пациентке с лейкозом
408
Это действенный метод контроля за состоянием своего здоровья. Любую болезнь легче предупредить, чем лечить.
23 января 2025  19:37
Врач Новокуйбышевской горбольницы рассказала о важности диспансеризации для людей серебряного возраста
678
Ежедневно на новом оборудовании обследования с минимальной лучевой нагрузкой на организм проходят около 30 человек.
23 января 2025  19:18
Специалисты Чапаевской больницы провели более 5000 исследований на новом рентген - аппарате
603
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены.
23 января 2025  18:46
Почти 168 000 человек в регионе прошли диспансеризацию по месту работы
962
На новом оборудовании специалисты провели свыше 2300 исследований пациентам, проходящим стационарное лечение.
23 января 2025  14:53
В Тольяттинскую горбольницу №5 поступило современное эндоскопическое оборудование
585
Неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, ожирение и некоторые виды рака — негативно влияют на репродуктивную функцию и общее здоровье.
22 января 2025  21:11
Самарский врач - репродуктолог назвала 7 правил профилактики неинфекционных хронических заболеваний
646
Всего в исследовании примут участие 60 пациентов.
21 января 2025  17:19
Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российским препаратом
750
Готовится к вводу в эксплуатацию новое современное оборудование - 2 маммографа и 1 цифровой флюорограф.
21 января 2025  15:55
Около 45 000 жителей Сызрани будут проходить обследования на новом диагностическом оборудовании
755
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
8741
Весь список
В центре внимания
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
24 января 2025  13:31
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
391
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг
24 января 2025  12:52
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг
445
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств
24 января 2025  12:46
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств
670
В Самаре завершили отбор общественных пространств для благоустройства
24 января 2025  12:05
В Самаре завершили отбор общественных пространств для благоустройства
370
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
22 января 2025  14:53
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
1048
Весь список