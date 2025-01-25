Первая рабочая суббота в этом году прошла на областной станции переливания крови

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Сегодня на Самарской областной клинической станции переливания крови прошла первая рабочая суббота 2025 года.

В учреждения Службы крови Самары, Тольятти и Сызрани обратились практически 500 человек.

По результатам предварительного медицинского обследования до кроводачи были допущены 378 доноров

Региональный банк донорской крови за один день пополнился на 170 литров.

"Спасибо всем, кто в эту субботу ответственно подошел к записи и приехал в учреждения службы крови на запланированную кроводачу в назначенный временной интервал. Были доноры как первичные, так и регулярные, а также те, кто давно не сдавал, но посчитал нужным приехать к нам снова", - отметила главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России по ПФО, главный внештатный трансфузиолог министерства здравоохранения Самарской области, заместитель директора по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова.

Следующая рабочая суббота состоится 22 февраля.

Записаться можно на сайте с 18 февраля 9.00.

Фото: минздрав СО