Педиатр: если ребенок заболел, но идёт в школу, он и сам не сможет нормально учиться, и других заразит

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Главный внештатный педиатр Минздрава России Александр Баранов: Если ребенок заболел, но идёт в школу, он и сам не сможет нормально учиться, и других заразит.



— Мы вновь оказались в вихре инфекций, прежде всего, респираторных. Они ежедневно поражают тысячи наших соотечественников. Особенно уязвимы дети, — сказал он.



Если ребенок начал чихать, кашлять, пожаловался на плохое самочувствие, боль в горле, не стоит вести его в школу, лучше остаться дома, чтобы не заражать других детей и быстрее справиться с болезнью.



Очень часто родители отправляют детей в школу даже с температурой, пусть и небольшой, потому что боятся пропустить уроки — школьная программа очень насыщенная. Если ребенок заболел, но идёт в школу, он и сам не сможет нормально учиться, и других заразит. у детей с респираторными инфекциями ухудшаются познавательные способности, особенно когнитивные функции снижаются при насморке.



— Хочется воззвать к здравому смыслу мам и пап. Но лучше пропустить 2-3 дня и подлечить начинающийся кашель или покрасневшее горло, чем разболеться всерьез и, возможно, столкнуться с осложнениями после болезни, — отметил главный внештатный педиатр Минздрава России.



Проще — отправить ребенка в школу;

Мудрее — оставить дома, помочь быстрее выздороветь и вернуться к обучению.



‍ Если ваша семья еще не привита от гриппа и пневмококковой инфекции, врачи советуют вакцинироваться. Это поможет избежать многих проблем и со здоровьем, и с обучением.