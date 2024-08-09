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Пациенты с нарушением функции ЦНС проходят медицинскую реабилитацию в новом отделении Тольяттинской больницы №5

9 августа 2024 13:48
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Пациенты с нарушением функции ЦНС проходят медицинскую реабилитацию в новом отделении Тольяттинской больницы №

Стационарное отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушением функции центральной нервной системы на базе Тольяттинской городской клинической больницы № 5 создано благодаря реализации мероприятий федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

В помещении, где располагается подразделение, был проведен ремонт за счет средств областного бюджета.

"Капитально отремонтировано отделение на 24 койки. Имеется 8 палат, все они оснащены кондиционерами, функциональными кроватями. Организовано 2 зала лечебной физкультуры, кабинеты специалистов - логопеда, психолога, эрготерапевта", - рассказал главный врач больницы Александр Вавилов.

Отделение также оснащено современным оборудованием, в том числе велотренажерами, устройствами для разгрузки ходьбы, платформами для восстановления равновесия, оборудованием для восстановления работы верхней конечности и кисти и др.

"Здесь получают пациенты с нарушением центральной нервной системы – после инсульта и травм. Как правило, это пациенты с нарушением передвижения, самообслуживания, речи, глотания, психических функций, нарушением контроля тазовых функций", - отметила заведующая отделением Елена Губарева.

Медицинская реабилитация направлена на минимизацию последствий заболевания, восстановление утраченных функций и улучшение качества жизни после церебральной катастрофы. Инсульт или травма часто приводит к тяжелым нарушениям, включая потерю двигательных навыков, речи и когнитивных функций.

"Все пациенты отделения обязательно получают помощь медицинских психологов. Также помогаем родственникам, которые обеспокоены состоянием своих близких. Для организации комплексной реабилитации мы работаем в междисциплинарной команде", - подчеркнула медицинский психолог Рената Тимофеева.

Преобразование медицинской инфраструктуры региона продолжается благодаря федеральным проектам, в том числе национальному проекту «Здравоохранение», и региональной поддержке. Напомним, по поручению Врио Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие системы здравоохранения дополнительно направлено более 4,5 млрд рублей, в том числе на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и др.

 

Фото: Минздрав региона

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