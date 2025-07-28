Открытый мастер-класс: в Струковском саду Самары всех желающих обучат оказанию первой помощи

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1 августа в 10.00 на территории Струковского сада (г. Самара, ул. Куйбышева, 147А) состоится открытый мастер-класс. Все желающие смогут узнать, как оказать первую помощь и сохранить здоровье на долгие годы. 0+



Мероприятие организовано Самарской региональной общественной организацией медицинских сестер совместно с Самарским областным клиническим онкологическим диспансером и Самарским областным центром медицины катастроф. Мастер-класс пройдет при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.



В рамках мастер-класса по оказанию первой помощи специалисты расскажут и продемонстрируют, как:

проводить сердечно-лёгочную реанимацию

измерять сатурацию и пользоваться пульсоксиметром

выполнять диагностику пульса подручными способами

останавливать кровотечения

накладывать жгуты

делать иммобилизацию при переломах.



На мероприятии также представители молодежного комитета СРООМС и медработники областного онкодиспансера расскажут о профилактике онкологических заболеваний. Многие виды рака можно успешно лечить, если обнаружить их на ранней стадии.

Фото: минздрав СО





Фото: минздрав СО