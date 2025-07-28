Открытый мастер-класс: в Струковском саду Самары всех желающих обучат оказанию первой помощи

1 августа в 10.00 на территории Струковского сада (г. Самара, ул. Куйбышева, 147А) состоится открытый мастер-класс. Все желающие смогут узнать, как оказать первую помощь и сохранить здоровье на долгие годы. 0+
Мероприятие организовано Самарской региональной общественной организацией медицинских сестер совместно с Самарским областным клиническим онкологическим диспансером и Самарским областным центром медицины катастроф. Мастер-класс пройдет при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.
В рамках мастер-класса по оказанию первой помощи специалисты расскажут и продемонстрируют, как:
проводить сердечно-лёгочную реанимацию
измерять сатурацию и пользоваться пульсоксиметром
выполнять диагностику пульса подручными способами
останавливать кровотечения
накладывать жгуты
делать иммобилизацию при переломах.
На мероприятии также представители молодежного комитета СРООМС и медработники областного онкодиспансера расскажут о профилактике онкологических заболеваний. Многие виды рака можно успешно лечить, если обнаружить их на ранней стадии.
Фото: минздрав СО
Фото: минздрав СО