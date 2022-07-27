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Осенью россиян ждет не только новая волна коронавируса, но и вспышка гриппа

27 июля 2022 09:06
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Осенью россиян ждет не только новая волна коронавируса, но и вспышка грипп

Осенью россиян ждет не только новая волна коронавируса, но и вспышка гриппа, которой не было уже несколько лет. При этом, одновременное заражение двумя вирусами может стать дополнительным ударом для организма и осложнить течение болезни. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

Заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа Андрей Комиссаров заявил, что после перерыва в 2020-2021 годах возобновилась полномасштабная циркуляция гриппа.

«Если в 2020 и в 2021 году гриппа практически не было, то сейчас грипп вполне вернулся, есть и сочетанные инфекции с ковидом. Грипп с инфекционной патологической сцены никуда не ушел, он есть, как и другие респираторные инфекции - риновирусные инфекции, аденовирусные инфекции, парагрипп и так далее», — сказал исследователь.

«Те меры, которые применялись для борьбы с коронавирусом, те же маски, социальное дистанцирование, уход на удаленку, на самом деле, лучше работали против гриппа, — сказал Крючков. — Дело в том, что он менее заразен, чем коронавирус, так что все эти методы работали отлично и 2020-2021 год прошли практически без гриппа, что оказалось совершенно аномальной историей».

Коронавирус уже не так пугает человечество, все большее число стран отказывается от ограничительных мер, давая свободу распространения и другим вирусам. Особенно это опасно, по словам иммунолога, ввиду того, что иммунитет против гриппа и других ОРВИ у людей не сформировался.

«Произошли изменения в циркуляции вируса, его практически не было, так что и коллективный иммунитет тоже отсутствует. Думаю, скоро нас ждет очень серьезная вспышка гриппа, как в доковидные времена. Кроме того, она может сместиться на более ранний период: если обычно вспышка начинается в середине-конце октября, то теперь это может произойти примерно на месяц раньше», — допустил Крючков.

Он также добавил, что не ожидает серьезных пандемий, связанных с гриппом: для этого необходимо появление нового возбудителя с особыми характеристиками, что, на данный момент, не наблюдается.

Теги: Коронавирус

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