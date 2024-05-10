Скончался глава департамента связей мэрии Самары

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В Самаре простятся с одним из высокопоставленных сотрудников мэрии. В четверг, 9 мая, не стало главы департамента общественных и внешних связей администрации города Сергея Самарцева.

— Многие годы он курировал работу с общественными и национальными организациями, международные и межрегиональные связи, взаимодействие с Общественной палатой Самары. Он принимал мудрые, взвешенные решения, был человеком, к которому многие руководители могли обратиться и получить дельный, участливый и обдуманный совет, — рассказала мэр Самары Елена Лапушкина. — Серьезный, ответственный, порой требовательный подход к качеству своей работы и работы департамента всегда сочетался в нем с жизнерадостностью. Он всегда был улыбчив и приветлив со всеми окружающими его людьми, для каждого находил приятные слова. Это невосполнимая утрата для всех нас. Сергея Евгеньевича уважали и ценили все, кто его знал: друзья и коллеги как в Самаре, так и в российских и зарубежных городах-партнерах, отношения с которыми были установлены и поддерживались благодаря его работе.

Церемония прощания состоится в субботу, 11 мая. Всех желающих проводить Сергея Самарцева в последний путь будут ждать с 13:00 до 14:00 в зале прощаний на Борской, 108, пишет 63.ру.