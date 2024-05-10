Мишустин анонсировал формирование новой модели оплаты труда бюджетников

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Предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. Об этом в пятницу, 10 мая, в ходе выступления в Госдуме заявил и.о. премьер-министра России Михаил Мишустин, кандидатуру которого внес президент РФ Владимир Путин.

«По поручению главы государства предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. Сначала — в пилотных регионах. Затем — масштабировать ее на всю страну», — отметил он. Трансляция выступления шла на сайте ГД.

Мишустин подчеркнул, что врачи, учителя, другие сотрудники социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки должны получать достойное вознаграждение.

Также он призвал пересмотреть контрольные цифры приема в вузы. Это необходимо, по мнению Мишустина, для того чтобы выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом, пишут "Известия".