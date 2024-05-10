«Единая Россия» единогласно поддержала Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства

«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина для назначения на должность премьер-министра. Решение о его утверждении было принято на пленарном заседании Госдумы 10 мая.

«У партии и Правительства сегодня выстроено максимально продуктивное взаимодействие. Это позволило нам эффективно работать над народной программой и партийными проектами. Добиться конкретных результатов по программам социальной догазификации, благоустройства городов, строительства и капремонта школ, модернизации здравоохранения и многим другим. Принять большой блок законов по поддержке участников СВО и членов их семей», - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам собрания фракции партии с участием Михаила Мишустина. Оно прошло перед пленарным заседанием.

Андрей Турчак подчеркнул, что сегодня ключевой приоритет совместной работы «Единой России» и кабмина - выполнение поручений Президента, озвученных в Послании, и достижение национальных целей развития, которые Глава государства определил в Указе 7 мая.

Руководитель фракции партии Владимир Васильев отметил, что отвечать за реализацию поручений Владимира Путина будут в равной степени и Правительство, и парламент. В особенности это касается фракции парламентского большинства.

«Вместе мы прошли самые сложные периоды – пандемию коронавируса и санкционную агрессию Запада. Сегодня, в соответствии с поправками в Конституцию, которые инициировал Президент и поддержали в ходе общероссийского голосования люди, наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти», - подчеркнул Владимир Васильев.

Выступая на пленарном заседании, Михаил Мишустин отметил, что Послание Президента станет основой работы Правительства в последующие шесть лет. Реализовывать его кабмин будет вместе с депутатами Госдумы, Совфедом, Банком России, руководителями регионов, общественными организациями.

«Сконцентрируемся на основных направлениях. Первое – развитие и укрепление экономики. Второе - обеспечение технологического суверенитета. Третье - цифровая трансформация. Четвёртое – народосбережение и поддержка семей с детьми. Пятое – улучшение благосостояния граждан. И шестое – сбалансированное развитие регионов», - сообщил Михаил Мишустин.

Он также рассказал, что по ряду направлений работа Правительства будет усилена. Они отражены в народной программе «Единой России», и многие партия реализует вместе с профильными министерствами.

В частности, продолжится обновление и ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений, строительство школ там, где проблема нехватки школьных мест стоит особенно остро. Реализацией этих программ «Единая Россия» занимается вместе с Минпросвещения.

Увеличится финансирование на инфраструктурные кредиты регионам. Механизм действует с 2021 года по инициативе «Единой России». Планируется ежегодно увеличивать финансирование на эти цели не менее чем на 250 миллиардов рублей. Это позволит создавать новые рабочие места и совершенствовать социальную инфраструктуру.

Планируется сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. В ближайшие шесть лет - полностью модернизировать первичное звено здравоохранения. Продолжится работа по развитию социальной сферы и социального казначейства.

Также Правительство подготовило программу модернизации ЖКХ на общую сумму 4,5 трлн рублей. Разработать ее предложила «Единая Россия».

Будет идти работа над новыми нацпроектами, разработать которые Президент поручил в Послании. Партия уже направила свои предложения в каждый из них.

«Единая Россия» окажет будущему составу Правительства законодательную поддержку, помощь в получении обратной связи от жителей регионов и кадровом укреплении органов власти всех уровней», - сказал Андрей Турчак.

Кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра повторно выдвинул Президент. Госдума впервые утверждает главу кабмина и его состав. Это право закреплено поправками в Конституцию, которые приняли в 2020 году. Ранее все члены Правительства назначались Указами Президента.