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«Единая Россия» единогласно поддержала Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства

10 мая 2024 20:38
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«Единая Россия» единогласно поддержала Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства
Его кандидатуру для повторного назначения внёс Президент Владимир Путин.
 

«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина для назначения на должность премьер-министра. Решение о его утверждении было принято на пленарном заседании Госдумы 10 мая.

«У партии и Правительства сегодня выстроено максимально продуктивное взаимодействие. Это позволило нам эффективно работать над народной программой и партийными проектами. Добиться конкретных результатов по программам социальной догазификации, благоустройства городов, строительства и капремонта школ, модернизации здравоохранения и многим другим. Принять большой блок законов по поддержке участников СВО и членов их семей», - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам собрания фракции партии с участием Михаила Мишустина. Оно прошло перед пленарным заседанием.

Андрей Турчак подчеркнул, что сегодня ключевой приоритет совместной работы «Единой России» и кабмина - выполнение поручений Президента, озвученных в Послании, и достижение национальных целей развития, которые Глава государства определил в Указе 7 мая.

Руководитель фракции партии Владимир Васильев отметил, что отвечать за реализацию поручений Владимира Путина будут в равной степени и Правительство, и парламент. В особенности это касается фракции парламентского большинства.

«Вместе мы прошли самые сложные периоды – пандемию коронавируса и санкционную агрессию Запада. Сегодня, в соответствии с поправками в Конституцию, которые инициировал Президент и поддержали в ходе общероссийского голосования люди, наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти», - подчеркнул Владимир Васильев.

Выступая на пленарном заседании, Михаил Мишустин отметил, что Послание Президента станет основой работы Правительства в последующие шесть лет. Реализовывать его кабмин будет вместе с депутатами Госдумы, Совфедом, Банком России, руководителями регионов, общественными организациями.

«Сконцентрируемся на основных направлениях. Первое – развитие и укрепление экономики. Второе - обеспечение технологического суверенитета. Третье - цифровая трансформация. Четвёртое – народосбережение и поддержка семей с детьми. Пятое – улучшение благосостояния граждан. И шестое – сбалансированное развитие регионов», - сообщил Михаил Мишустин.

Он также рассказал, что по ряду направлений работа Правительства будет усилена. Они отражены в народной программе «Единой России», и многие партия реализует вместе с профильными министерствами.

В частности, продолжится обновление и ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений, строительство школ там, где проблема нехватки школьных мест стоит особенно остро. Реализацией этих программ «Единая Россия» занимается вместе с Минпросвещения.

Увеличится финансирование на инфраструктурные кредиты регионам. Механизм действует с 2021 года по инициативе «Единой России». Планируется ежегодно увеличивать финансирование на эти цели не менее чем на 250 миллиардов рублей. Это позволит создавать новые рабочие места и совершенствовать социальную инфраструктуру.

Планируется сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. В ближайшие шесть лет - полностью модернизировать первичное звено здравоохранения. Продолжится работа по развитию социальной сферы и социального казначейства.

Также Правительство подготовило программу модернизации ЖКХ на общую сумму 4,5 трлн рублей. Разработать ее предложила «Единая Россия».

Будет идти работа над новыми нацпроектами, разработать которые Президент поручил в Послании. Партия уже направила свои предложения в каждый из них.

«Единая Россия» окажет будущему составу Правительства законодательную поддержку, помощь в получении обратной связи от жителей регионов и кадровом укреплении органов власти всех уровней», - сказал Андрей Турчак.

Кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра повторно выдвинул Президент. Госдума впервые утверждает главу кабмина и его состав. Это право закреплено поправками в Конституцию, которые приняли в 2020 году. Ранее все члены Правительства назначались Указами Президента.

 

Теги: Единая Россия

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