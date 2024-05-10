Я нашел ошибку
Главные новости:
«Единая Россия» единогласно поддержала Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства
«Единая Россия» единогласно поддержала Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства
«Крылья Советов» проиграли «Ахмату»
«Крылья Советов» проиграли «Ахмату»
Скончался глава департамента связей мэрии Самары
Скончался глава департамента связей мэрии Самары
На пилотов самолета над Самарой направили лазер
На пилотов самолета над Самарой направили лазер
11 мая ожидается мощная магнитная буря
11 мая ожидается мощная магнитная буря
В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойку и утонул
В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойку и утонул
Мишустин анонсировал формирование новой модели оплаты труда бюджетников
Мишустин анонсировал формирование новой модели оплаты труда бюджетников
В «ЗИМ Галерее» в Самаре открывается выставка индустриальной фотографии Александра Родченко из фондов МАММ
В «ЗИМ Галерее» в Самаре открывается выставка индустриальной фотографии Александра Родченко из фондов МАММ
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.82
0.7
EUR 98.95
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойку и утонул

10 мая 2024 16:49
210
В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойку и утонул

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Это произошло около 13:00 по московскому времени 10 мая. Последствия аварии попали на видео — на кадрах видно, как спасатели оказывают первую помощь и делают непрямой массаж сердца пострадавшим прямо на крыше автобуса.

Как стало известно, водитель автобуса не справился с управлением. По предварительным данным, ему стало плохо за рулем. Мужчину задержали и доставили в полицию для дальнейших разбирательств. Возбуждено уголовное дело. «ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Водитель автобуса доставлен для разбирательства в полицию», — говорится в сообщении регионального ГУВД. Медики оценили состояние водителя как средней степени тяжести.

Кроме того, Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности

Как сообщил петербургский Комитет по транспорту, водитель автобуса компании «Такси» при повороте с улицы Большая Морская на улицу Поцелуев мост не справился с управлением, из-за чего автобус развернуло. В результате инцидента транспортное средство пробило ограду и упало в воду. На место аварии выехали представители перевозчика и руководство Комитета по транспорту

Перед падением в воду автобус столкнулся с автомобилем каршеринга. Водитель легковой машины тоже задержан.

На месте происшествия работали более 70 сотрудников экстренных служб. Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пострадавшим оказывается оперативная помощь. Беглов лично осуществляет координацию работы сотрудников МЧС, полиции и медиков.

Спасателям удалось достать всех пассажиров из салона утонувшего автобуса. Около десяти человек смогли выбраться самостоятельно. На данный момент известно о шести погибших в результате аварии. Еще четверо человек находятся в состоянии клинической смерти. На месте происшествия продолжается работа водолазов, пишет Лента.

 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ДТП в Сергиевском районе пострадали двое детей
10 мая 2024, 13:48
В ДТП в Сергиевском районе пострадали двое детей
Пострадала также автомобилистка. Происшествия
218
В ДТП в Волжском погибли водитель и два пассажира
09 мая 2024, 16:30
В ДТП в Волжском погибли водитель и два пассажира
Столкнулись легковушки и грузовик.  Происшествия
505
Самарцы сообщили о ДТП из шести машин на ул. Гагарина
07 мая 2024, 22:55
Самарцы сообщили о ДТП из шести машин на ул. Гагарина
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Происшествия
819
В центре внимания
«Крылья Советов» проиграли «Ахмату»
10 мая 2024  19:42
«Крылья Советов» проиграли «Ахмату»
137
Сегодня на
10 мая 2024  15:16
Сегодня на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Ахмата"
221
10 мая в Самаре прогнозируют сильный ветер
10 мая 2024  14:58
10 мая в Самаре прогнозируют сильный ветер
188
Днем 10 мая местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
9 мая 2024  15:08
Днем 10 мая местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
553
В Самаре прошел Парад в честь 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
9 мая 2024  13:15
В Самаре прошел Парад в честь 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1142
Весь список