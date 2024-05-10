В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойку и утонул

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В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Это произошло около 13:00 по московскому времени 10 мая. Последствия аварии попали на видео — на кадрах видно, как спасатели оказывают первую помощь и делают непрямой массаж сердца пострадавшим прямо на крыше автобуса.

Как стало известно, водитель автобуса не справился с управлением. По предварительным данным, ему стало плохо за рулем. Мужчину задержали и доставили в полицию для дальнейших разбирательств. Возбуждено уголовное дело. «ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Водитель автобуса доставлен для разбирательства в полицию», — говорится в сообщении регионального ГУВД. Медики оценили состояние водителя как средней степени тяжести.

Кроме того, Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности

Как сообщил петербургский Комитет по транспорту, водитель автобуса компании «Такси» при повороте с улицы Большая Морская на улицу Поцелуев мост не справился с управлением, из-за чего автобус развернуло. В результате инцидента транспортное средство пробило ограду и упало в воду. На место аварии выехали представители перевозчика и руководство Комитета по транспорту

Перед падением в воду автобус столкнулся с автомобилем каршеринга. Водитель легковой машины тоже задержан.

На месте происшествия работали более 70 сотрудников экстренных служб. Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пострадавшим оказывается оперативная помощь. Беглов лично осуществляет координацию работы сотрудников МЧС, полиции и медиков.

Спасателям удалось достать всех пассажиров из салона утонувшего автобуса. Около десяти человек смогли выбраться самостоятельно. На данный момент известно о шести погибших в результате аварии. Еще четверо человек находятся в состоянии клинической смерти. На месте происшествия продолжается работа водолазов, пишет Лента.