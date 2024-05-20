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В Новокуйбышевске в ДТП пострадали двое

20 мая 2024 12:49
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В Новокуйбышевске в ДТП пострадали двое

19 мая на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в котором пострадали 14 человек, 2 - скончались.

Одно ДТП произошло в Новокуйбышевске. В 18:20 час. 53-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Brilliance, двигалась по автодороге «Самара-Волгоград-Новокуйбышевск 1» со стороны ул. Киевская в направлении Восточного шоссе. В пути следования на 4.050 км. проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с автомобилем Toyota Corolla, под управлением женщины-водителя 1979 года рождения. Два пассажира автомобиля Brilliance: женщина 1951 года рождения, мужчина 1967 года рождения - госпитализированы.

Теги: ДТП

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