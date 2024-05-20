На трассе в Самарской области столкновение с последующим возгоранием двух автомобилей

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20 мая в 5 часов 15 минут на пульт связи пожарно-спасательного отряда № 40 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1097 километре трассы М-5 «Урал». По прибытии к месту вызова было установлено, что произошло столкновение с последующим возгоранием двух автомобилей: грузового автомобиля Volvo и автовоза IVECO. Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторной батареи, тушение возгорания, смыв горюче-смазочных материалов. На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б». К счастью, пострадавших нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"