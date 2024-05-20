Семь человек пострадали в ДТП в Ставропольском районе

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19 мая в 17 часов 3 минуты по системе 112 диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 12 километре Санчелеевского шоссе в Ставропольском районе.

По прибытии пожарных-спасателей на место дорожно-транспортного происшествия было установлено, что произошло встречное столкновение легковых автомобилей ВАЗ 2114 и Mazda-3. В результате происшествия водитель ВАЗ 2114 был заблокирован в автомобиле. После оказания первой помощи он был госпитализирован в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница № 5». Водитель и 5 пассажиров автомобиля Mazda-3 получили травмы (в том числе трое несовершеннолетних) и также были госпитализированы в вышеназванную больницу.

Пожарные пожарно-спасательной части № 149 провели аварийно-спасательные работы: оценили обстановку, отключили аккумуляторные батареи, деблокировали водителя автомобиля ВАЗ 2114, произвели смыв горюче-смазочных материалов с дорожного покрытия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются компетентными органами.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"