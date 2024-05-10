Сегодня на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Ахмата"

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В пятницу, 10 мая, на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Ахмата". Матч 28 тура МИР РПЛ начнется в 17:00.

Запуск зрителей начнется за 2 часа до игры – в 15:00.

ПФК "Крылья Советов" совместно с титульным спонсором клуба – компанией Fonbet приготовили для болельщиков развлекательную программу к Дню рождения Клуба.

Болельщиков ждет зона Fonbet в зоне гостеприимства А403, где каждый сможет получить специальный мерч за ставку, Fonbet-комбо, а еще будут расположены "Колесо Фортуны", автомат "Хватай-ка", "Корнхолл" и "Стена Удачи".

С 15:00 на мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате "3х3" вместе с футболистками женской команды "Крыльев" Софией Прокопьевой, Юлией Анисимовой, Марией Дурновой и Полиной Гусаровой.

На гейте 3 болельщиков в клубной атрибутике угостим полевой кухней и чаем Ahmad tea. Там же расположена фотозона "Кавказ" с приорой.

Надувные аттракционы "Футбольный дартс", "Футбольные ворота" расположены на секторах С117 и С121 соответственно.

С 15:30 на стилобате С121 встречать гостей будет кавер-группа "Атака Пони" и танцевальные коллективы.

Перед началом матча с "Ахматом" полузащитник Максим Витюгов встретится с болельщиками нашей команды. Автограф- и фотосессия начнется в 16:00 в зоне гостеприимства А403.

В зоне гостеприимства А403 пройдет фотовыставка "20 лет бронзы", а в 16:00 состоится автограф-сессия с игроком бронзового состава "Крыльев Советов" Кареном Дохояном.

В музее "Крыльев Советов" (1 этаж, сектор B) на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится пройдет автограф-сессия с заслуженными ветеранами, героями новых стел на "Аллее славы ветеранов" — Гарником Аваляном и Василием Мазуром.

Также в музее будет работать специальная видео-зона, где каждый сможет записать пожелание Клубу.

Точки с аквагримом расположены в А403, С121 и в зоне VIP, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман "Крыльев" Крыс Лютик.

В фаншопах, которые располагаются на гейтах 2 и 3, С122 и секторе VIP, можно приобрести клубную атрибутику. На секторе С122 и в зоне VIP (А105-107) можно взять плед под депозит 500 рублей (оплата возможна как наличными, так и банковскими картами).

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе, победители которого получат ценные призы от клуба и партнеров.

Для незрячих болельщиков в приложении "Особый взгляд" в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча "Крылья Советов" – "Ахмат".

Напоминаем, что для посещения матча нужна Карта болельщика. В день матча в районе гейта 3 будет работать мобильный пункт МФЦ, где можно ее оформить. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе "Металлург", в ТЦ "Вертикаль" и на стадионе в день игры.

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом.