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На пилотов самолета над Самарой направили лазер

10 мая 2024 18:28
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На пилотов самолета над Самарой направили лазер

В небе над Самарской областью зафиксировали нештатную ситуацию. Она угрожала жизни пилотов и пассажиров самолета.

— Около 21:22 в среду, 8 мая, экипаж сообщил об освещении кабины пилотов лазером. Известно, что луч был фиолетовым, с высокой интенсивностью. Он светил с правой стороны непродолжительное время, — говорится в сообщении телеграм-канала AVIAINCIDENT.

К счастью, обошлось без серьезных последствий. Тем не менее экипаж доложил о ЧП в МВД и ФСБ.

Известно, что инцидент произошел на борту самолета из Москвы в Самару, пишет 63.ру

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