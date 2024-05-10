На пилотов самолета над Самарой направили лазер

156

В небе над Самарской областью зафиксировали нештатную ситуацию. Она угрожала жизни пилотов и пассажиров самолета.

— Около 21:22 в среду, 8 мая, экипаж сообщил об освещении кабины пилотов лазером. Известно, что луч был фиолетовым, с высокой интенсивностью. Он светил с правой стороны непродолжительное время, — говорится в сообщении телеграм-канала AVIAINCIDENT.

К счастью, обошлось без серьезных последствий. Тем не менее экипаж доложил о ЧП в МВД и ФСБ.

Известно, что инцидент произошел на борту самолета из Москвы в Самару, пишет 63.ру