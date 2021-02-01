Оперштаб СО: приоритетную возможность привиться от коронавируса должны иметь и граждане, оставившие заявки на Госуслугах

373

В понедельник, 1 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Участники штаба подключились к работе по видеоконференцвязи.

В последние три дня зафиксирован ежедневный прирост подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщила глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова. На 1 февраля выявлены 305 заболевших, показатель заболеваемости составил 9,57 на 100 тысяч населения (по РФ – 12,02). Наиболее часто коронавирус выявляется при обследовании пациентов с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонии, доля подтверждений заболевания при профилактических обследованиях невелика. Темп прироста заболевания в области (0,73%) превышает показатель по стране (0,46%).

Лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию продолжаются, охват нормативам соответствует, однако общий объем несколько снижается по сравнению с предыдущими значениями. В связи с этим Глава региона дал поручение министерству здравоохранения области взять этот вопрос на контроль.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян констатировал стабильное число больных в стационарах (порядка 4000 тысяч), большая часть пациентов лечится амбулаторно. Резервный коечный фонд на проятжении полутора месяцев составляет не менее 2 тысяч коек в сутки. Поэтому в течение 2 недель часть коечного фонда больницы им. Середавина, клиник медуниверситета, тольяттинской городской больницы №5 и городской больницы №2 Сызрани будут переводить в штатный режим с соблюдением всех необходимых норм дезинфекции, на которые обратила особое внимание руководитель регионального Роспотребнадзора.

В четверг в область поступит очередная партия вакцины от коронавируса – 28980 доз. К настоящему моменту вакцинацию осуществляют в 54 медицинских организациях, 137 прививочных кабинетах. Первым компонентом вакцины привиты 21726 человек, вторым (то есть полностью провакцинированы) – 5430 человек. Напомним, что в приоритетном порядке прививают медицинских и социальных работников, лиц с хроническими заболеваниями, работников транспорта, энергетической отрасли, сотрудников правоохранительных и государственных контрольных органов, работников сферы услуг, а также служащих, учеников школ, ссузов и вузов старше 18 лет.

Кроме того, в регионе для жителей организована дистанционная запись на вакцинацию, в том числе по телефонам горячей линии, регистратур поликлиник, посредством портала Госуслуг и единой электронной регистратуры.

«На данный момент дистанционно заявки подали 9100 жителей региона, из них провакцинировано более 8500 человек, – доложил Армен Бенян. – На портале Госуслуг открыт раздел «Лист ожидания». Даже при отсутствии свободных доз жители могут записаться, и как только поступит препарат, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что при распределении данной и последующих партий необходимо обязательно учитывать и тех, кто сам проявляет инициативу. «Граждане, которые думают о своем здоровье и о здоровье окружающих, должны получить вакцину в приоритетном порядке. Даю вам такое поручение, – заключил Глава региона. – Все, кто записался добровольно и еще не привился, – должны получить вакцину. Люди, которые проявляют ответственную позицию, должны видеть, что им предоставляют такую возможность. Это крайне важно».

По поручению Главы региона проработан вопрос вакцинации жителей пос. Рощинский. Там будет работать мобильный прививочный комплекс мощностью до 100 прививок в день. Осуществлять вакцинацию будут работники Волжской центральной районной больницы.

Несмотря на вакцинацию, необходимость соблюдения мер безопасности – ношения масок, соблюдения социальной дистанции, правил гигиены рук – остается. За соблюдением масочного режима и других установленных мер продолжается контроль, передает пресс-служба оперштаба СО.