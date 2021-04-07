Около 2 000 человек привилось от коронавируса в Клявлинском районе

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В муниципалитете продолжается вакцинация населения. С ее начала Клявлинская ЦРБ получила 2 050 доз двухкомпонентной вакцины "Гам-КОВИД-Вак".



Привилось около 2 000 человек, более половины из них - это люди в возрасте 65+. В прививочной кампании от коронавирусной инфекции задействован специальный автомобиль центра социального обслуживания, полученный благодаря национальному проекту "Демография". Он предназначен для перевозки жителей старше 65 лет с отдаленных территорий для прохождения диспансеризации и медосмотров.



Отношение клявлинцев к прививочной кампании положительное. Это говорит об ответственном отношении населения к своему здоровью. Вот что рассказала местная жительница Надежда Губанова:



- Мне 69 лет, и я без каких-либо сомнений сделала прививку. Надоело бояться, хочется близкого общения с родственниками. Сегодня я получила второй компонент вакцины. Чувствую себя хорошо. Легко перенесла первую прививку. Главное - не бояться и не паниковать