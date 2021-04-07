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Около 2 000 человек привилось от коронавируса в Клявлинском районе

7 апреля 2021 15:32
75
Более половины из них - это люди в возрасте 65+.

В муниципалитете продолжается вакцинация населения. С ее начала Клявлинская ЦРБ получила 2 050 доз двухкомпонентной вакцины "Гам-КОВИД-Вак".

 Привилось около 2 000 человек, более половины из них - это люди в возрасте 65+. В прививочной кампании от коронавирусной инфекции задействован специальный автомобиль центра социального обслуживания, полученный благодаря национальному проекту "Демография". Он предназначен для перевозки жителей старше 65 лет с отдаленных территорий для прохождения диспансеризации и медосмотров.

Отношение клявлинцев к прививочной кампании положительное. Это говорит об ответственном отношении населения к своему здоровью. Вот что рассказала местная жительница Надежда Губанова:

 - Мне 69 лет, и я без каких-либо сомнений сделала прививку. Надоело бояться, хочется близкого общения с родственниками. Сегодня я получила второй компонент вакцины. Чувствую себя хорошо. Легко перенесла первую прививку. Главное - не бояться и не паниковать

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Здравоохранение
Более половины из них - это люди в возрасте 65+.
7 апреля 2021  15:32
Около 2 000 человек привилось от коронавируса в Клявлинском районе
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На сегодняшний день привито почти 200 тысяч жителей, из них завершили вакцинацию более 137 тысяч   человек.
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