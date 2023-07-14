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Обновилось оборудование реанимационной службы Самарского онкодиспансера

14 июля 2023 19:32
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Это 13 систем мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов - мониторы хирургические и прикроватные мониторы с центральной станцией.

В операционный блок и отделение реанимации и интенсивной терапии Самарского онкологического диспансера в рамках национального проекта «Здравоохранение» поставлено новое оборудование.

Это 13 систем мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов - мониторы хирургические и прикроватные мониторы с центральной станцией.

«Полученные мониторы хирургические позволяют контролировать состояние пациента во время операции. В последние годы возможности хирургии все более расширяются, даже при распространенных процессах, что требует от нас тщательного контроля за пациентом в режиме реального времени. В сочетании с модульным монитором обеспечивается графическое представление данных для быстрой оценки гемодинамического состояния пациента», - рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации Элеонора Крюкова.

В операционном блоке врачи уже проводят операции с применением ранее поставленного оборудования, среди которого - 10 операционных столов, 7 инфузионных насосов и 7 наркозных аппаратов. Сегодня с помощью современной медтехники специалисты могут получить еще более чёткую визуализацию операционного поля, что позволяет более точно и быстро выполнять необходимые хирургические вмешательства.

Борьба с онкологическими заболеваниями – приоритетное направление национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, профилактике, раннему выявлению, лечению онкологических заболеваний, а также совершенствованию материально-технической базы медицинских учреждений. Всего с 2019 года в областной онкодиспансер поставлено более 170 единиц современного оборудования.

 

Фото:    минздрав СО

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Здравоохранение
Это 13 систем мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов - мониторы хирургические и прикроватные мониторы с центральной станцией.
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