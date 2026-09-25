Тольятти и Ставропольский район стали победителями областной акции «Лето в стиле ГТО»

В Самарской области завершилась юбилейная, пятая по счету областная физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО». Акция реализуется с 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и проводится ежегодно с 1 июня по 31 августа. «Лето в стиле ГТО» является ярким примером реализации федеральной программы «Спорт России» по развитию массовой физической культуры и спорта в Самарской области.

Мероприятия акции прошли во всех 37 муниципалитетах Самарской области. Акция объединила любителей физкультуры, спорта и активного образа жизни.

Результаты, показанные организаторами акции в 2026 году, оказались рекордными за все время проведения. Были организованы и проведены 1646 мероприятий различного формата: от мастер-классов и зарядок с известными спортсменами до массовых фестивалей и соревнований. Участниками мероприятий стали 96 500 жителей и гостей региона.

Традиционно в сентябре подводятся итоги акции и по ряду показателей определяются лучшие муниципальные образования и организаторы, которые продемонстрировали наиболее эффективные практики проведения физкультурно-спортивных мероприятий и высокий уровень вовлеченности населения. Победителями в 2026 году стали городской округ Тольятти и Ставропольский муниципальный район. В число призеров вошли Кинель, Чапаевск, Нефтегорский и Сергиевский районы.

Среди ярких мероприятий акции – городские спортивно-массовые соревнования «Семейные старты», которые каждое лето проходят в Тольятти. Команды соревнуются в дартс, спортивных эстафетах и других активностях и выполняют нормативы комплекса ГТО. В Нефтегорске проходила квест-игра «Лето в движении» со спортивными станциями, творческими и интеллектуальными заданиями. В Чапаевске состоялся городской фестиваль ГТО среди команд летних школьных лагерей и детских загородных оздоровительных центров, а в Кинеле были реализованы проекты «Летние каникулы с ГТО» и «Отожми велосипед». В Сергиевске совместно с региональной федерацией гонок с препятствиями организован открытый фестиваль «Игры героев».

Важной задачей акции является информационная работа по пропаганде всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО – «Готов к труду и обороне». В Ставропольском районе в течение лета проводилась тематическая викторина «Что мы знаем о ГТО», в которой приняли участие в том числе сотрудники администрации.

Самарская область активно развивает комплекс ГТО: в регионе открыты 88 центров тестирования. С начала 2026 года в тестированиях приняли участие 64 417 жителей региона, из них 14 836 уже успешно выполнили нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия. Акция «Лето в стиле ГТО» позволяет привлекать к комплексу ГТО все большее количество населения.

Фото – Минспорт Самарской области