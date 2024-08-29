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Новый автотранспорт помогает оперативно оказывать помощь жителям Промышленного района Самары

29 августа 2024 14:44
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Два автомобиля на базе Lada Granta поставлены в Самарскую городскую поликлинику №6 Промышленного района в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Два автомобиля на базе Lada Granta поставлены в Самарскую городскую поликлинику №6 Промышленного района в рамках национального проекта «Здравоохранение». С их помощью мобильные бригады выезжают для оказания неотложной помощи, проведения профилактических осмотров и диспансеризации, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории.

«Новые автомобили всегда востребованы. Первая партия автотранспорта в рамках нацпроекта поступила ещё в разгар пандемии. В этом году пришло ещё два легковых автомобиля. Машины позволяют нам оперативно реагировать на вызовы и своевременно оказывать медицинскую помощь», – рассказала главный врач Самарской поликлиники №6 Светлана Гусева.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

 

Фото:   минздрав СО/Алексей Коновалов

Теги: Медицина Самара

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