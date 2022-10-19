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Новые электрокардиографы помогают специалистам Челно-Вершинской больницы выявлять заболевания сердца и сосудов на ранних стадиях

19 октября 2022 18:57
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Аппараты используются в фельдшерско-акушерских пунктах и офисах врачей общей практики.

Электрокардиографы с функцией дистанционной передачи данных помогают специалистам Челно-Вершинской больницы выявлять заболевания сердца и сосудов на ранних стадиях, при необходимости оказывать экстренную и неотложную помощь жителям. Новое медоборудование поступило в учреждение в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Аппараты используются в фельдшерско-акушерских пунктах и офисах врачей общей практики в селах Новое Аделяково, Каменный Брод, Девлезеркино, Малое Девлезеркино, поселке Красный Строитель.

«С новыми электрокардиографами специалисты могут направлять кардиограммы в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова для повторного анализа, — рассказала заместитель главного врача Челно-Вершинской больницы Валентина Иванова. — Аппараты используются для проведения диспансеризации, профилактических осмотров, а также при оказании экстренной и неотложной помощи. Результат хранится на устройстве на протяжении всего периода динамического наблюдения».

Медицинская сестра Марина Кудряшова оказывает помощь жителям в офисе врача общей практики поселка Каменный Брод.

«Раньше для прохождения электрокардиографии мы направляли пациентов в районную поликлинику в Челно-Вершинах, — рассказала Марина Александровна. — Сегодня пациенты с сердечно-сосудистой патологией могут наблюдаться у нас. Осуществляем диспансерный контроль над состоянием здоровья жителей, в рамках диспансеризации и профосмотров охватываем все группы населения».

«Обеспечение первичного звена здравоохранения современным оборудованием — это крайне важно для сбережения здоровья наших пациентов, — отметила главный врач Челно-Вершинской больницы Ольга Власова. — В рамках регионального проекта мы также получили и другую медтехнику, необходимую для выявления заболеваний сердца и сосудов на ранних стадиях — ультразвуковую систему высокого класса и пять аппаратов холтеровского мониторирования сердечного ритма».

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
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