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Новогодний десант: Дед Мороз по пожарной лестнице поднялся к юным пациентам областной больницы

28 декабря 2024 14:15
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Сотрудники ГУ МЧС СО поздравили юных пациентов Самарской областной детской больницы с наступающим Новым годом.

В свой профессиональный праздник сотрудники ГУ МЧС России Самарской области поздравили юных пациентов Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой с наступающим Новым годом и подарили подарки.

Необычную новогоднюю акцию спасатели проводят в детской больнице впервые. Около 10 сотрудников на спецтранспорте приехали в лечебное учреждение, а Дед Мороз и Снегурочка приветствовали детей на снегоходах. Дедушка Мороз поднялся к пациентам онкологического отделения по лестнице пожарной машины. Внутри его ждали Снегурочка, пациенты и медицинские работники. Спасатели подарили положительные эмоции ребятам, подарки и пожелали скорейшего выздоровления.

"Мы провели такую акцию для детей, которые будут встречать Новый год в больнице. Этот праздник у всех связан с сюрпризами, подарками и радостью, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области Мирослав Пивень. - Ребятам, которые проходят лечение необходимо получать заряд положительных эмоций, чтобы они скорее шли на поправку".

Для юных пациентов постарались создать новогоднюю атмосферу. Главный врач больницы Ольга Галахова сообщила, что на праздник в больнице будут получать помощь около 120 детей.

«Мы благодарим новогодний десант, который помог нашим пациентам скрасить больничные будни, наполнить их сказочной атмосферой, добрыми эмоциями. Мы все вместе постарались сделать этот день для наших пациентов незабываемым. Спасибо за внимание и заботу о наших пациентах, за новогоднее настроение, за дополнительные силы и оптимизм. Такие добрые поступки делают мир лучше. Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя и наступающим Новым годом», - отметила главный врач больницы Ольга Галахова.

 

Фото:   минздрав СО

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Самара

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