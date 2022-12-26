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В этом году коллектив Отрадненской городской больницы пополнили семь врачей — терапевты, акушеры-гинекологи, а также врач-травматолог и врач по медицинской профилактике. Привлечению специалистов способствуют «подъемные», программа «Земский доктор», предоставление служебного жилья и другие меры социальной поддержки.



В регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации. обеспечению медучреждений квалифицированными кадрами.



Новая мера поддержки помогает привлекать в Самарскую область врачей из других регионов России. При трудоустройстве в медучреждения специалисты получают «подъемные» в размере 200 и 300 тысяч рублей.



Участковый врач-терапевт Светлана Седова переехала в Отрадный из Оренбургской области.



«Я более 30 лет работала в Оренбурге. В этом году сменила место жительства на Самарскую область и столкнулась с закономерным вопросом, где продолжить работу, — рассказала Светлана Николаевна. — В Отрадном мне сразу предложили участие в программе "Земский доктор", помощь администрации города в предоставлении служебного жилья. Коллеги помогли освоиться на новом месте. Я получила выплату в 1 миллион рублей как участник программы "Земский доктор", а также 300 тысяч "подъемных" как врач востребованной специальности».



Подобные выплаты получают выпускники медицинских вузов и колледжей при трудоустройстве по наиболее востребованным и дефицитным специальностям. Среди них — врач-травматолог-ортопед Отрадненской больницы Егор Пузанков.



«Я родился и вырос в Отрадном. В в 2014 году поступил в СамГМУ по целевому направлению городской больницы, — пояснил Егор Сергеевич. —Обучался на лечебном факультете, затем поступил в ординатуру на профильную специальность. Больница предоставила мне возможность получить хорошее образование, и я с удовольствием оказываю помощь жителям».



По поручению губернатора Дмитрия Азарова молодые врачи также получают компенсацию 50% расходов, понесенных в связи с уплатой процентов по ипотечному кредиту. Врачи и средние медработники также могут получить компенсацию первоначального взноса по ипотеке в размере 30% его стоимости.



«Помимо федеральных программ с региональным софинансированием и областных мер социальной поддержки, мы совместно с администрацией Отрадного реализуем городскую программу "Медицинские кадры". Новым сотрудникам предоставляется служебное жилье по договору найма или выплаты для компенсации аренды недвижимости. При необходимости помогаем устроить детей в образовательные учреждения», — отметил главный врач больницы Александр Кандрахин.

Фото: минздрав СО