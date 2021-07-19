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По словам специалиста, ситуация в нашем регионе оценивается как неблагополучная – увеличивается количество заболеваний во всех возрастных группах. 
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Николай Ренц рассказал о ситуации с COVID-19 в Самарской области   

19 июля 2021 23:32
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По словам специалиста, ситуация в нашем регионе оценивается как неблагополучная – увеличивается количество заболеваний во всех возрастных группах. 

Руководитель информационного центра оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции Николай Ренц традиционно обратился к жителям Самарской области. Он рассказал о ситуации с COVID-19 и вакцинации от него в 63-м регионе.

Николай Ренц озвучил, что 19 июля в Самарской области подтверждено ещё 280 случаев заболевания коронавирусом и в последнее время этот показатель не опускается ниже 250 за сутки. В инфекционных госпиталях лечатся уже более 2,5 тыс. человек. Организована медицинская помощь на дому. По словам специалиста, ситуация в нашем регионе оценивается как неблагополучная – увеличивается количество заболеваний во всех возрастных группах, передает sova.info

Подробности в видео.

Теги: коронавирус Николай Ренц ситуация в регионе

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