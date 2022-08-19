Невролог Минздрава РФ Николай Шамалов с экспертами посетил Самарскую область с рабочим визитом

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Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Российской Федерации Николай Шамалов совместно с экспертами посетил Самарскую область с рабочим визитом.



Делегация совместно с руководителем управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Верой Лиходедовой и главным внештатным специалистом неврологом министерства здравоохранения Самарской области Ольгой Андрофагиной ознакомились с организацией медицинской помощи пациентам с нарушением мозгового кровообращения в Тольяттинской городской клинической больнице №2 имени В.В. Баныкина, Тольяттинской городской клинической больнице №5, Сызранской центральной городской больнице и Самарской городской клинической больнице №1 имени Н.И. Пирогова.



По результатам выездов в региональном министерстве здравоохранения прошло итоговое совещание под председательством министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. Специалисты обсудили вопросы необходимости увеличения коечного фонда, проведения телемедицинских консультаций по схеме «врач-врач», маршрутизации пациентов, переоснащения первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров, а также кадровую ситуацию.



Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в этом году планируется оснастить 11 сосудистых центров – 3 региональных сосудистых центра и 8 первичных сосудистых отделений – 39 единицами оборудования, в том числе тяжелого.



«Задача нашего визита в Самарскую область — ознакомиться с организацией медицинской помощи пациентам, перенесшим инсульт, совместно проработать дополнительные решения для снижения смертности и инвалидизации от цереброваскулярных заболеваний», — отметил главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Российской Федерации Николай Шамалов.



Эксперты высоко оценили профессионализм самарских врачей, в том числе и молодых специалистов, работающих в отделениях. Также особое внимание уделили вопросу повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала.



Главный внештатный специалист ангионевролог министерства здравоохранения Республики Татарстан Дина Хасанова подчеркнула, что подготовлены специальные программы обучения специалистов, к которым могут присоединиться и медработники из Самарской области.



Руководитель ведомства поблагодарил экспертов за оказанную организационно-методическую поддержку, отметил, что их замечания и предложения будут учтены при развитии региональной службы оказания помощи пациентам с инсультами.

«Снижение смертности от цереброваскулярных болезней – важный показатель национального проекта «Здравоохранение». У нас наблюдается положительная динамика в этом направлении, но есть над чем работать. Мы принимаем определенные организационные решения, в том числе особое внимание уделяем организации специализированной помощи в Сызрани путем создания территориального медицинского объединения, прорабатываем вопросы развития областного кардиодиспансера».

Также эксперты приняли участие в научно-практической конференции "Школа по терапии острого нарушения мозгового кровообращения".

Фото: минздрав СО