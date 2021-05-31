Названы четыре принципа здорового питания

Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьники успешно запустили в стратосферу и вернули на Землю исследовательский спутник. 
В стратосферу запущен исследовательский спутник, созданный самарскими школьниками
Для повышения безопасности необходимо продолжить укомплектовывать общественный транспорт системами видеонаблюдения.
В Самаре обсудили вопросы обеспечения  безопасности дорожного движения
Рейсы из Самары будут выполняться по четвергам.
S7 Airlines: открыта продажа  авиабилетов на прямые рейсы из Самары на Кипр
Экстренные службы, участвующие в тактико-специальном учении, с поставленными задачами справились.
В Новокуйбышевске состоялось тактико-специальное учение по ликвидации последствия условного ДТП
Где в регионе работают прививочные кабинеты.
Жителей Самарской области приглашают пройти вакцинацию от коронавируса
Он так хотел завладеть цепочкой, что разгрыз заклеенный замок.
Обнимал и целовал: в Сызрани парень похитил у девушки дорогую цепочку необычным способом
31 мая был объявлен Всемирной организацией здравоохранения днем отказа от курения.
В «ОДК-Кузнецов» прошла акция «День без табака»
Член Экспертного совета партии «Единая Россия», политолог Дмитрий Орлов высоко оценил уровень проведения предварительного голосование в Самарской области.
Дмитрий Орлов: Предварительное голосование в Самарской области прошло очень успешно
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.59
0.13
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
1 июня в САТОБ откроется выставка победителей конкурса рисунков «Я рисую театр»
В «ОДК-Кузнецов» прошла акция «День без табака»
Вечер памяти Нины Шацкой пройдет в Тольятти
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Названы четыре принципа здорового питания

31 мая 2021 12:59
147
Названы четыре принципа здорового питания

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в понедельник, 31 мая, перечислила «Известиям» четыре основных принципа для нормальной работы пищеварительной системы.

Во-первых, для профилактики желчекаменной болезни и нарушений со стороны печени необходимо соблюдать режим питания, подчеркнула специалист.

«Пищеварительная система работает по своему биологическому ритму, с определенным выделением желчных ферментов в том числе. И если питание нерегулярное, то всегда повышается риск развития заболеваний желчевыводящей системы, образования дискинезии желчевыводящих путей и камней в желчном пузыре», — заявила Макиша.

Второй принцип касается включения в рацион питания клетчатки.

«Кишечник должен двигаться, и это движение обеспечивает присутствие в рационе клетчатки. Поэтому обязательно нужно есть овощи и стараться, чтобы количество овощей, съеденное за день, было не менее 500 г. Желательно в обед и ужин добавить порцию овощей 250–300 г», — отметила диетолог.

Также специалист рекомендовала ограничить порцию белковых продуктов в пределах 200 г за раз. Особенно, если это мясо говядины или свинины.

«Белковые продукты нужны нашему организму, потому что это основной строительный материал. Но перегружать за раз организм белком, особенно если белок приходит из мяса — не стоит. Организму будет тяжело с этим справиться, эта пища будет хуже перевариваться», — сказала Макиша.

В то же время, если это более легкие белки, например кисломолочные продукты, творог, яйца, рыба, то допустима порция до 300 г за раз.

Четвертый принцип затрагивает поддержание микрофлоры кишечника. По словам диетолога, для здорового пищеварения очень важны не только пребиотики, которые организм получает из овощей, например, клетчатка, но и пробиотики — молочнокислые бактерии.

«Поэтому в рацион будет хорошо включить раз в день любые продукты ферментации — кефир, ряженку, то, что мы называем кисломолочными продуктами», — подчеркнула специалист.

То же самое касается любых продуктов квашения, которые образуются в результате брожения, например квашеная капуста и разного рода соленья, но именно квашеные, а не маринады, заключила диетолог.

Теги: диета здоровое питание питание

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Диетолог предупредила об опасности употребления «вчерашних» макарон
30 мая 2021, 12:11
Диетолог предупредила об опасности употребления «вчерашних» макарон
Врач рассказала, что стоит выбирать макароны из твердых сортов пшеницы. Здравоохранение
564
Россияне стали чаще брать на работу еду из дома
29 мая 2021, 11:52
Россияне стали чаще брать на работу еду из дома
Россияне стали чаще брать на работу еду из дома. Общество
546
Диетологи дали совет, как нормализовать питание после майских праздников
07 мая 2021, 10:41
Диетологи дали совет, как нормализовать питание после майских праздников
На щадящем питании лучше провести примерно два дня, а потом постепенно возвращаться к привычному рациону. Здравоохранение
872
Здравоохранение
Где в регионе работают прививочные кабинеты.
31 мая 2021  14:42
Жителей Самарской области приглашают пройти вакцинацию от коронавируса
73
В Самаре 36 заболевших.
31 мая 2021  14:09
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
107
Названы четыре принципа здорового питания
31 мая 2021  12:59
Названы четыре принципа здорового питания
147
В Самаре заболели 58 человек.
30 мая 2021  14:15
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
547
Диетолог предупредила об опасности употребления «вчерашних» макарон
30 мая 2021  12:11
Диетолог предупредила об опасности употребления «вчерашних» макарон
565
30 мая 2021  10:02
Какие напитки полезны
185
30 мая 2021  09:55
Грудничковое плавание в бассейне
174
Это можно сделать не ранее, чем через 42 дня после введения первого компонента вакцины.
29 мая 2021  17:09
В Самаре и Тольятти можно можно проверить наличие поствакцинального иммунитета после вакцинации "ЭпиВакКорона"
1161
В Самаре заболели 24 человека.
29 мая 2021  15:07
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
772
В Самаре продолжают работать мобильные прививочные пункты.
28 мая 2021  16:56
В селе Хрящевка жители прошли вакцинацию в мобильном комплексе
809
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
226
Весь список
В центре внимания
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
31 мая 2021  14:03
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
Транспорт
140
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля
31 мая 2021  13:59
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля
Транспорт
118
В Самаре появятся новые троллейбусы
31 мая 2021  11:54
В Самаре появятся новые троллейбусы
Транспорт
297
временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 
30 мая 2021  11:21
В Самаре временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой
Транспорт
1266
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
30 мая 2021  11:07
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
Транспорт
720
Весь список