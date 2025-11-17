Названо допустимое количество мандаринов в день

Я нашел ошибку
Главные новости:
Водители, будьте внимательны к пешеходам. Люди, которые переходят дорогу, могут поскользнуться и упасть.
18 ноября в регионе ожидается сильный ветер, на дорогах гололедица
Всего на месте вызова работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
В Кинель-Черкасском районе сегодня горела баня
Иван Носков: «У Самары хорошая школа бокса, этот вид спорта мы обязательно будем поддерживать и развивать»
В Самаре завершились Всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова
Земельный участок освобожден от незаконно занимаемой постройки и приведен в надлежащий вид.
Судебные приставы Тольятти добились сноса незаконного торгового павильона с земельного участка
Мероприятия
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
17 ноября 2025 14:47
76
Диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день.

В беседе с aif.ru 15 ноября специалист отметила, что в мандаринах содержатся витамины А, В, С, Е, холин, ряд микроэлементов, однако употреблять их следует в ограниченном количестве. Эксперт пояснила, что допустимо съедать до четырех средних или шести мелких плодов в день. Она добавила, что более сладкие сорта лучше ограничивать вдвое, так как в них выше содержание углеводов.

Также она отмечала, что мандарины противопоказаны людям с непереносимостью фруктозы, при сахарном диабете и гастритах с повышенной кислотностью их употребление также не рекомендуется, пишут "Известия". 

17 ноября 2025  14:47
76
