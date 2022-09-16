Назначен новый главный врач Кошкинской ЦРБ

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Сегодня заместитель министра – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Денис Бутолин посетил Кошкинскую центральную районную больницу и представил коллективу учреждения нового главного врача. Им назначен Виталий Салманидин, ранее занимавший должность заместителя главного врача Красноярской центральной районной больницы.



Виталий Валерьевич работает в системе здравоохранения области более 18 лет, из них более 7 лет — на руководящих должностях. В 2004 году он окончил Самарский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». С 2005 года работал врачом травматологом-ортопедом травматологического отделения Красноярской центральной районной больницы, с 2015 — заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической работе этого лечебного учреждения.

Фото: минздрав СО