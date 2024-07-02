На набережной Самары врачи проведут акцию по профилактике и ранней диагностике новообразований кожи

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4 июля в 11.00 на Некрасовском спуске набережной состоится профилактическая акция. Мероприятие организовано специалистами отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера и врачами-дерматологами Самарского областного кожно-венерологического диспансера.



В «Палатке здоровья» каждый желающий сможет пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога и врача-дерматовенеролога.



Жители смогут узнать:

о рациональном режиме пребывания на солнце

способах защиты от ультрафиолетового излучения

профилактике меланомы

получить ответы на интересующие вопросы.

Фото: минздрав СО