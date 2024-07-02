На набережной Самары врачи проведут акцию по профилактике и ранней диагностике новообразований кожи

4 июля в 11.00 на Некрасовском спуске набережной состоится профилактическая акция. Мероприятие организовано специалистами отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера и врачами-дерматологами Самарского областного кожно-венерологического диспансера.
В «Палатке здоровья» каждый желающий сможет пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога и врача-дерматовенеролога.
Жители смогут узнать:
о рациональном режиме пребывания на солнце
способах защиты от ультрафиолетового излучения
профилактике меланомы
получить ответы на интересующие вопросы.
Фото: минздрав СО