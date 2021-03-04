На 4 марта в Самарском регионе от коронавируса умерли еще 13 человек

Как сообщает оперштаб, на 4 марта в регионе подтвержден 271 случай новой коронавирусной инфекции:
- 90 в г.Самаре
- 56 в г.Тольятти
- 13 в Красноярском районе
- 13 в Ставропольском районе
- 12 в г. Отрадный
- 7 в г.о. Жигулевск
- 7 в г. Сызрань
- 6 в Кинельском районе
- 6 в К-Черкасском районе
- 6 в Б-Черниговском районе
- 5 в Кошкинском районе
- 5 в Сызранском районе
- 5 в г. Кинель
- 5 в Сергиевском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в г. Чапаевск
- 3 в г.Новокуйбышевск
- 3 в Б-Глушицком районе
- 3 в Исаклинском районе
- 2 в Богатовском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Елховском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Нефтегорском районе
245 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 26 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 49626 случаев коронавируса.
Скончались 928 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 62 года, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, мужчина 74 года, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, мужчина 72 года, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, мужчина 71 год, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, мужчина 87 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, мужчина 61 год, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 46 лет, женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, женщина 70 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, мужчина 62 года, страдавший заболеванием органов дыхания, мужчина 63 года, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, женщина 61 год, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, мужчина 81 год, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 29,06, по стране - 60,15.
Коэффициент летальности в области - 1,87, в стране – 2,05.
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