На 4 марта в Самарском регионе от коронавируса умерли еще 13 человек

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Как сообщает оперштаб, на 4 марта в регионе подтвержден 271 случай новой коронавирусной инфекции:



- 90 в г.Самаре

- 56 в г.Тольятти

- 13 в Красноярском районе

- 13 в Ставропольском районе

- 12 в г. Отрадный

- 7 в г.о. Жигулевск

- 7 в г. Сызрань

- 6 в Кинельском районе

- 6 в К-Черкасском районе

- 6 в Б-Черниговском районе

- 5 в Кошкинском районе

- 5 в Сызранском районе

- 5 в г. Кинель

- 5 в Сергиевском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в г. Чапаевск

- 3 в г.Новокуйбышевск

- 3 в Б-Глушицком районе

- 3 в Исаклинском районе

- 2 в Богатовском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Елховском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Нефтегорском районе



245 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 26 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 49626 случаев коронавируса.



Скончались 928 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 62 года, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, мужчина 74 года, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, мужчина 72 года, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, мужчина 71 год, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, мужчина 87 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, мужчина 61 год, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 46 лет, женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, женщина 70 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, мужчина 62 года, страдавший заболеванием органов дыхания, мужчина 63 года, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, женщина 61 год, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, мужчина 81 год, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 29,06, по стране - 60,15.

Коэффициент летальности в области - 1,87, в стране – 2,05.