Мужчина и женщина, болевшие коронавирусом, умерли в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 27 февраля в регионе подтверждено 280 случаев новой коронавирусной инфекции:

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- 102 в г. Самара

- 48 в г. Тольятти

- 18 в Волжском районе

- 12 в г. Чапаевск

- 10 в Кинель-Черкасском районе

- 9 в г. Сызрань

- 7 в г. Отрадный

- 7 в г.Новокуйбышевск

- 6 в Сергиевском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в Богатовском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 5 в Кошкинском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в г.Жигулевск

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в г. Кинель

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Хворостянском районе



247 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 33 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 48248 случаев коронавируса.



Скончались 908 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек, а также мужчина 69 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,44, по стране - 58,73.

Коэффициент летальности в области - 1,88, в стране – 2,02.