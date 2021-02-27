Мужчина и женщина, болевшие коронавирусом, умерли в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 27 февраля в регионе подтверждено 280 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 102 в г. Самара
- 48 в г. Тольятти
- 18 в Волжском районе
- 12 в г. Чапаевск
- 10 в Кинель-Черкасском районе
- 9 в г. Сызрань
- 7 в г. Отрадный
- 7 в г.Новокуйбышевск
- 6 в Сергиевском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в Богатовском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 5 в Кошкинском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в г.Жигулевск
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в г. Кинель
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Хворостянском районе
247 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 33 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 48248 случаев коронавируса.
Скончались 908 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек, а также мужчина 69 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,44, по стране - 58,73.
Коэффициент летальности в области - 1,88, в стране – 2,02.
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