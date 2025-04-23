Москвичи купили самарскую аптечную сеть "Алия"

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"Свершившаяся сделка — отправная точка в освоении новых для компании "Ригла" регионов развития, а также качественного наращивания присутствия в субъектах РФ. Во флагманской для сети "Алия" Самарской области мы планируем увеличить долю рынка с текущих 2,8% до 10%. Уверен, что сформировавшиеся корпоративные практики и профессионализм команды сети "Алия" в синергии с опытом и технологичностью крупнейшего федерального игрока фармритейла позволят продолжить поступательное совместное развитие с опорой на экономическую эффективность и высокие стандарты клиентского сервиса", — прокомментировал сделку генеральный директор аптечной сети "Ригла" Борис Попов.

Теперь под контроль "Риглы" переходят 7 юрлиц, владеющих 174 аптеками под брендом "Алия":

118 аптек — в Самарской области,

17 — в Оренбургской области,

11 — в Татарстане,

9 — в Башкортостане,

7 — в Ульяновской области,

5 — в Саратовской области,

4 — в Пензенской области,

3 — в Тюменской области.

По данным AlphaRM, сеть занимает в Самарской области долю рынка в 7% и входит в пятерку крупнейших в регионе. Доля в целом по РФ — 0,21%. "Ригла" же с учетом новых точек насчитывает 5 938 аптек в 75 регионах. Благодаря сделки, столичная сеть смогла зайти в Оренбургскую и Пензенскую области, пишет Волга-Ньюс.