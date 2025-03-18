Молодые специалисты пополнили коллектив Отрадненской больницы

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В 2024 году Отрадненская городская больница встретила новых сотрудников – к работе приступили два молодых участковых терапевта. Среди них – выпускник Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Никита Трифонов.

Никита с детства мечтал стать врачом. Углубленно изучая биологию и химию, он окончил школу с золотой медалью и поступил в медицинский университет. Освоив специальность «Лечебное дело», молодой специалист вернулся на малую родину. Сегодня в его ведении терапевтический участок №15, на котором проживает 1700 человек.

«Работа в участковой службе – это ценный опыт. Все пациенты сначала обращаются к терапевту, и важно уделить внимание каждому: проконсультировать, назначить лечение или направить к узкому специалисту. В Санкт-Петербурге я практиковался в поликлиниках, больницах и федеральных центрах, а во время пандемии помогал терапевтам. Полученные знания теперь помогают мне в работе», – делится Никита Трифонов.

Молодой врач воспользовался государственной поддержкой: по программе «Земский доктор» он получил 1 миллион рублей, а также дополнительные выплаты из областного бюджета.

«Это ощутимая помощь, особенно когда ты только начинаешь профессиональный путь», – отметил Никита.

В планах у молодого специалиста – поступление в ординатуру по специальности «хирургия», чтобы воплотить свою мечту.

Главный врач Отрадненской городской больницы Ирина Назаркина подчеркивает, что в учреждении создаются все условия для привлечения и поддержки молодых специалистов.

Врачи, участвующие в программе «Земский доктор», получают 1 миллион рублей от государства, 400 тысяч рублей от городской администрации и 50 тысяч рублей в качестве президентских выплат. Для остальных сотрудников регулярно повышается заработная плата, включая медицинских сестер. Молодым специалистам предоставляется помощь в аренде жилья или выделяется муниципальное жилье. Организована транспортировка сотрудников до места работы и обратно. Активно развивается система наставничества, где опытные врачи делятся знаниями с молодыми коллегами.

Кроме того, больница продолжает реализацию национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным: закуплено новое оборудование, включая видеоэндоскопическую стойку и ультразвуковые аппараты. Активизируется работа операционных хирургического и травматологического отделений. Специалисты больницы регулярно проходят обучение в лучших медицинских учреждениях области.

«Мы комплексно решаем вопросы профессионального развития и бытового обеспечения наших сотрудников. Это позволяет не только привлекать молодые кадры, но и создавать комфортные условия для их работы и жизни», – отметила Ирина Назаркина.

За 5 лет благодаря программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в государственные медучреждения Самарской области трудоустроились 986 медицинских работников. В этом году работа по усовершенствованию кадровой политики в здравоохранении будет продолжена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: минздрав СО