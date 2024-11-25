Минздрав признан виновным в подложной попытке вывода антибиотика из Индии на рынок

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Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал Минздрав виновным в попытке вывода индийского антибиотика на российский рынок по подложным документам. С его решением ознакомились «Известия».

В феврале 2024 года индийская компания «Копран Ризерч лабораториз лимитед», которая производит фармацевтические ингредиенты и готовые лекарственные формы, обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против Минздрава России. В нем она заявила о нарушении патентных прав на использование своей субстанции для препарата «Биапенем». В своем иске компания потребовала отменить регистрацию лекарства в России.

Держателем регистрационного удостоверения было «Джодас Экспоим» — российское юрлицо другой индийской фармкомпании, JODAS Expoim Pvt. Ltd. «Копран Ризерч» в своем иске отмечала, что представители «Джодас» подделали их письменное согласие на использование произведенного ими действующего вещества. Оно должно было содержаться в «Биапенеме» (документ есть в распоряжении «Известий»). В июне 2024 года Арбитражный суд пришел к выводу, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. В итоге решение суда первой инстанции отменили и признали незаконным бездействие Минздрава.

В решении суда отмечено, что ведомство не предприняло действий по приостановлению и отмене государственной регистрации лекарственного препарата «Биапенем», несмотря на то, что «Джодас Экспоим» предоставил недостоверные документы и сведения об активной фармацевтической субстанции и ее производителе.