Минздрав одобрил проведение I, II и III фаз клинических исследований вакцины от коронавируса у детей

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Минздрав РФ одобрил проведение I, II и III фаз клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, у детей, сообщает ТАСС.

"Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-ковид-вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2" у детей", - следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Согласно данным реестра, исследования начнутся 24 января. В них примут участие 2,2 тыс. пациентов.

Испытания пройдут на базе трех московских медицинских учреждений: в Морозовской детской городской клинической больнице, Детской городской клинической больнице имени Башляевой, а также в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Окончание исследований запланировано на 31 декабря 2023 года.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС