Я нашел ошибку
Главные новости:
В них примут участие 2,2 тыс. пациентов.
Минздрав одобрил проведение I, II и III фаз клинических исследований вакцины от коронавируса у детей
Регулятор заявил, что имеет достаточно инструментов для предотвращения финансовой нестабильности.
ЦБ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке
Решения о дистанте для школьников будут приниматься на уровне учебных заведений при выявлении там COVID-19.
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
Речь о развитии Ботанического сада шла на заседании Наблюдательного совета Самарского университета.
Дмитрий Азаров: Ботанический сад Самарского университета должен стать центром притяжения жителей региона
Такая выставка интересна для всех поколений.
В Самаре планируют создать мультимедийную выставку из 75 тысяч экспонатов бабочек
Самарцы 65+, одиноко проживающие, маломобильные и находящиеся на самоизоляции, могут позвонить по телефону "горячей линии".
В Самаре продолжает свою работу городской волонтерский штаб "#МыВместе"
Губернатор обсудил с руководством Самарского университета ключевые направления развития вуза.
Дмитрий Азаров провел заседание наблюдательного совета Самарского университета
Ожидается потепление до минус одного - минус пяти градусов.
Потепление и снегопады ожидаются в регионах ПФО к концу недели
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.36
0.67
EUR 87.59
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минздрав одобрил проведение I, II и III фаз клинических исследований вакцины от коронавируса у детей

24 января 2022 23:41
85
В них примут участие 2,2 тыс. пациентов.

Минздрав РФ одобрил проведение I, II и III фаз клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, у детей, сообщает ТАСС.

"Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-ковид-вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2" у детей", - следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Согласно данным реестра, исследования начнутся 24 января. В них примут участие 2,2 тыс. пациентов.

Испытания пройдут на базе трех московских медицинских учреждений: в Морозовской детской городской клинической больнице, Детской городской клинической больнице имени Башляевой, а также в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Окончание исследований запланировано на 31 декабря 2023 года.

 

Фото:    Александр Рюмин/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В них примут участие 2,2 тыс. пациентов.
24 января 2022  23:41
Минздрав одобрил проведение I, II и III фаз клинических исследований вакцины от коронавируса у детей
85
3-летний ребёнок выпил средство для прочистки труб.
24 января 2022  16:52
Врачи детской больницы имени Ивановой спасли мальчика, получившего химический ожог желудка
255
Аппарат магнитно-резонансной томографии, оснащенный инновационными технологиями, которые расширяют существующие возможности визуализации.
21 января 2022  15:08
Более 2 500 детей прошли исследования на аппарате МРТ в детской больнице Тольятти
868
Технология эндоваскулярной тромбоэкстракции — высокотехнологичный метод удаления тромбов из артерий головного мозга.
21 января 2022  14:45
Хирурги тольяттинской больницы № 5 осваивают новый метод лечения пациентов с инсультом
816
спрос на защитные маски с фильтром вырос в 2,5 раза
21 января 2022  13:35
Спрос на защитные маски с фильтром вырос в 2,5 раза
755
На базе Самарской городской больницы №6 открылся центр амбулаторной онкологической помощи.
20 января 2022  17:39
Дмитрий Азаров: «Мы продолжаем последовательно заниматься созданием центров амбулаторной онкологической помощи в регионе»
1404
В Самарской области введен режим повышенной готовности из-за ящура
20 января 2022  13:59
В Самарской области введен режим повышенной готовности из-за ящура
883
С начала года в Перинатальном центре больницы имени Середавина на свет появилось около 300 детей
20 января 2022  12:38
С начала года в Перинатальном центре больницы имени Середавина на свет появилось около 300 детей
721
Заболевшему необходимы жаропонижающие, противовирусные препараты и обильное питье.
19 января 2022  19:28
Главный инфекционист Москвы рассказала о лечении при первых признаках "омикрона"
955
Желающие могут стать волонтером медицинских организаций Самарской области
19 января 2022  13:30
Желающие могут стать волонтером медицинских организаций Самарской области
917
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
3835
Весь список
В центре внимания
Решения о дистанте для школьников будут приниматься на уровне учебных заведений при выявлении там COVID-19.
24 января 2022  21:48
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
191
Губернатор обсудил с руководством Самарского университета ключевые направления развития вуза.
24 января 2022  19:21
Дмитрий Азаров провел заседание наблюдательного совета Самарского университета
223
Команда из Самарской области вышла в финал профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»
24 января 2022  14:02
Команда из Самарской области вышла в финал профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»
328
Перевалило за тысячу: 1 192 человек заболели коронавирусом в Самарской области
24 января 2022  13:50
Перевалило за тысячу: 1 192 человек заболели коронавирусом в Самарской области
494
За год более 500 жителей Самарского региона смогли открыть свое дело благодаря господдержке
24 января 2022  13:20
За год более 500 жителей Самарского региона смогли открыть свое дело благодаря господдержке
329
Весь список