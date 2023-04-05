Меры поддержки помогают привлекать специалистов в службу скорой медпомощи региона

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За год 21 фельдшер и врач Самарской областной станции скорой медицинской помощи воспользовались мерами социальной поддержки и стали частью коллектива учреждения.



Сегодня на областной станции скорой медпомощи работают 520 сотрудников. Для совершенствования работы экстренной службы и увеличения бригад проводится постоянная работа по привлечению новых кадров.



«В прошлом году наша станция приобрела действительно статус областной, к нам присоединились и подстанции южных районов региона. Для кадрового укрепления отдалённых районов активно реализуем программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор». За год к нашему коллективу присоединился 21 специалист. Из них 16 человек работают на подстанциях в дальних районах, они получили единовременные компенсационные выплаты в размере 750 тысяч рублей. Также они дополнительно получили ещё 200 тысяч рублей. Мы прилагаем усилия, чтобы наши сотрудники продолжали свою трудовую деятельность на станции. Активно работаем и с главами районов, городов, муниципалитеты предоставляют дополнительные меры социальной поддержки. Например, сотрудники Новокуйбышевской подстанции, если они иногородние, получают компенсацию за коммунальные и арендные платежи», - рассказал исполняющий обязанности главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха.



В настоящее время еще 4 будущих специалиста проходят целевое обучение, после окончания вуза они будут трудоустроены на станцию. Сегодня на станции также проходят практику около 20 студентов колледжа 4 курса. Они работают на вызовах вместе с опытными медработниками.



«Они выезжают на экстренные и неотложные вызовы, видят работу скорой медицинской помощи. Надеемся, что они проникнуться миссией оказания скорой медицинской помощи и в будущем придут к нам на станцию работать», - отметил Раймонд Чернуха.



Среди тех, кто недавно стал частью коллектива станции, фельдшер Анастасия Шахватова. Медработник трудоустроилась на Новокуйбышевскую подстанцию в прошлом году.



«В прошлом году я окончила медицинский колледж в нашем городе. До этого на 4 курсе я впервые пришла на подстанцию на практику. Говорят, на «скорой» сложно работать, но спасать жизни и помогать людям - это то, что хочется делать каждый день», - рассказала фельдшер.



Как молодой специалист девушка при трудоустройстве получила выплату в размере 200 тысяч рублей.



«Фельдшер скорой помощи - это востребованная специальность и поддержка, конечно, чувствуется. Получаем доплаты в зависимости от работы, нам, молодым специалистам, помогают опытные коллеги – наставники. С начала года сотрудники станции стали получать и новые социальные выплаты», - поделилась Анастасия Шахватова.

Фото: минздрав СО