Мария Скуратова: «Купание в проруби может привести к тяжелым последствиям для здоровья» 

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Главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара Мария Скуратова рассказала о том, как крещенские купания могут повлиять на здоровье.

Врачи-кардиологи знают: в большинстве случаев купание в проруби может привести к тяжелым последствиям для здоровья и даже жизни. Поэтому рекомендуют жителям не рисковать своим здоровьем и не купаться в проруби с ледяной водой.

«Погружение в холодную воду может привести к периферическому спазму сосудов, перераспределению кровотока, что в свою очередь способно вызвать острую сосудистую катастрофу: инфаркт миокарда, инсульт, вплоть до внезапной смерти», - подчеркивает главный кардиолог города.

На фоне воздействия низких температур может также развиться повышенное тромбообразование. Холодная вода может стать причиной судорог и потери сознания. Происходит обострение хронических заболеваний.

В период подъема заболеваемости ОРВИ на фоне пандемии с новым штаммом коронавируса серьезно возрастает опасность заразиться двумя вирусными инфекциями, что вызовет крайне тяжелое течение болезни.

Тем, кто перенес COVID-19, следует также воздержаться от погружения в прорубь в связи с возможным развитием у них острых сосудистых событий - резких спазмов сосудов, которые вызывают инфаркты и инсульты.

«Прорубь с ледяной водой – это экстремальная нагрузка на организм, которую человек с ослабленным иммунитетом может просто не выдержать. Позволить себе купаться в проруби могут только совершенно здоровые, подготовленные к воздействию холода, закаленные ранее люди. Человек, который подвергает себя такому воздействию, должен правильно оценить свои возможности и даже при малейшем недомогании воздержаться от такой экстремальной процедуры», - считает врач.