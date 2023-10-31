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Комиссия губернаторского контроля оценила оказание амбулаторной помощи жителям Железнодорожного района Самары

31 октября 2023 18:59
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Рассмотрела обращения граждан и проконтролировала организацию профилактических обследований.

Комиссия губернаторского контроля ознакомилась с работой отделения №4 городской поликлиники №13, рассмотрела обращения граждан и проконтролировала организацию профилактических обследований.

В поликлинике на улице Гагарина в Самаре получают помощь около 36 тысяч жителей района. В штате подразделения — невролог, офтальмолог, эндокринолог, кардиолог, хирург, уролог, врач функциональной диагностики, а также оториноларингологи, пульмонологи и травматологи.

 «Отделение обеспечено сильной диагностической базой. По национальному проекту "Здравоохранение" поставлены рентген-аппарат, флюорографический комплекс, 2 эндоскопические системы — гастроскоп и колоноскоп — и аппараты для их дезинфекции, система УЗИ-визуализации и электрокардиограф нового поколения», — рассказала главный врач учреждения Анна Кравец.

Врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области – руководитель департамента организации медицинской помощи Сергей Вдовенко и председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов общественного, председатель совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Светлана Полдамасова проконтролировали работу регистратуры, организацию дистанционной записи на прием к врачам и на диагностические исследования.

 «В рамках реализации нацпроекта создаются новые возможности для повышения качества диагностики и охвата большего числа жителей необходимыми исследованиями, — отметил Сергей Вдовенко. — Вместе с коллегами оценили доступность обследований для жителей. По результатам работы комиссии сделаны выводы, которые позволят улучшить организацию профилактической помощи в поликлинических подразделениях».

Также комиссия рассмотрела обращения граждан по вопросам организации медицинской помощи. Администрации поликлиники поручено наладить работу в Единой информационной-аналитической системе и повысить доступность записи на прием к врачам, в том числе в дистанционном формате, проработать вопрос привлечения среднего медицинского персонала.

 

Фото:  freepik.com

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