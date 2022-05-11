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Коллектив женской консультации поликлиники №1 Самары – в числе лучших в ПФО

11 мая 2022 14:01
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Коллектив женской консультации поликлиники №1 Самары – в числе лучших в ПФО

В Казани состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на звание «Лучшая  медицинская организация акушерско — гинекологического профиля Приволжского федерального округа». В числе призеров — женская консультация Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района, занявшая третье место.

Конкурс проводился  междисциплинарной ассоциацией специалистов репродуктивной медицины «МАРС», которая оценивала, как женские консультации лечебных учреждений ПФО работают по сохранению женского здоровья, помогают беременным сделать правильный репродуктивный выбор: сохранить беременность и родить здорового ребенка, сообщает Минздрав региона.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии, заведующая женской консультацией Самарской городской поликлиники №1 Наталья Любицкая рассказала, что среди главных критериев оценки были результаты работы за 2021 год.

«Наша женская консультация имеет достойные показатели по всем аспектам работы, — подчеркнула Наталья Владимировна. — За  год у женщин, которые наблюдались у нас в консультации, родилось 1066 детей. 21 пациентку мы убедили изменить репродуктивный выбор, отказаться от аборта, и они родили здоровых детей, хотя первоначально пришли к нам прервать беременность.  Хочу подчеркнуть, что в коллективе работает высококлассный персонал — 44% сотрудников имеют высшую квалификационную категорию.  Внедряем инновационные формы работы. За год консультация не раз принимала участие в конкурсах и одержала три победы (стали лауреатами в конкурсе «Святость материнства», врач-акушер-гинеколог Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района Анжелика Махоткина заняла первое место в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях». И вот мы оказались в числе призеров среди коллег в  Приволжском федеральном округе».

Поздравляем  коллектив женской консультации с заслуженной победой!

Фото: pixabay.com

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