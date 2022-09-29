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Коллектив Кинельской больницы пополнили новые специалисты

29 сентября 2022 21:59
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В том числе семейная пара – врач-эндокринолог Анна Чепурнаева и врач-уролог Илья Чепурнаев.

Кинельская центральная больница города и района активно привлекает специалистов в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2021–2022 годах штат учреждения пополнили 15 участников, в том числе семейная пара – врач-эндокринолог Анна Чепурнаева и врач-уролог Илья Чепурнаев.

Путь специалистов в медицине начался в 2015 году. В настоящее время супруги воспитывают маленького ребенка. Простор для детского развития, который предоставляет сельская местность, стал одним из решающих аргументов в пользу переезда.

«Для меня важно совмещать материнство и работу, — рассказала Анна Игоревна. — В Кинеле больница в шаговой доступности от дома, поэтому нам удается сочетать работу и заботу о ребенке. Здесь у нас также есть возможность вести подсобное хозяйство, больше времени проводить на свежем воздухе».

Врач-уролог Илья Чепурнаев работает в стационаре Кинельской больницы.

«Адаптация на новом месте работы прошла комфортно и легко, — отметил специалист. — Процесс знакомства с условиями труда и новыми функциональными обязанностями, понимания особенностей работы прошёл быстро. У нас очень дружный коллектив, к коллегам можно обратиться с любым вопросом и получить помощь и поддержку».

Всего в этом году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона планируется привлечь более 100 врачей и 40 средних медицинских работников.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
В том числе семейная пара – врач-эндокринолог Анна Чепурнаева и врач-уролог Илья Чепурнаев.
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