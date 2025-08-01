Капитальный ремонт стационара городской больницы №8 в Самаре завершён на 65%

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В стационаре Самарской городской клинической больницы № 8 на улице Нагорная продолжается капитальный ремонт. Это стало возможным благодаря дополнительным средствам, выделенным по решению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Капитальный ремонт стационара завершён на 65%. В настоящее время отремонтированы операционный блок здания, кровля, выполнен полный комплекс ремонтных работ на втором, третьем и четвертом этажах корпуса. Окончание ремонтных работ запланировано на конец 2025 года. Прием пациентов временно проводится в стационаре на улице Мирной.

«Ремонт затронул все этажи стационара - это порядка 7000 квадратных метров. Мы меняем все инженерные системы: электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализацию, вентиляцию. Создаем комфортные условия для пациентов и сотрудников. Уже завершаем демонтажные работы первого этажа и приступаем к отделочным», - отметил главный врач больницы Сергей Дергаль.

В обновлённом здании располагаются 2 терапевтических, неврологическое отделения и реанимация на 6 коек. Ежегодно медпомощь получают около 12 000 пациентов.

«Мы оказываем как экстренную, так и плановую медицинскую помощь. Пациенты бывают в тяжелых состояниях, поэтому мы стараемся сделать для них комфортные и безопасные условия пребывания. Одно из ключевых изменений - в стационаре появится удобная маршрутизация для пациентов: строители сносят перегородки, чтобы было удобнее переходить из одного кабинета в другой. Диагностические службы будут располагаться рядом с приёмным отделением. Там появятся противошоковая палата, новые смотровые кабинеты, кабинет УЗИ и новый телеуправляемый рентген-аппарат", - отметил Сергей Владимирович.

Напомним, учреждение обновляется благодаря средствам областного и федерального бюджета. До конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения, 80 из них благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. На 2026-2027 годы запланирован капитальный ремонт стационара на ул. Мирная 169. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания стационара.

Фото: минздрав СО