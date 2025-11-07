К коллективу Богатовской ЦРБ присоединились 3 новых специалиста

95

В рамках программы «Земский доктор/Земский фельдшер» к коллективу Богатовской центральной районной больницы присоединились 3 новых специалиста. Среди них — врач-терапевт приёмного отделения Марина Шелякина.



Свой путь в медицине врач выбрала, потому что ещё школьницей хотела помогать людям.



«В селе Богатое живут мои родители и близкие, поэтому я приняла такое решение. Коллеги встретили тепло, многие знают меня с детства. Как молодому специалисту, мне очень важна поддержка старших коллег. В моих дальнейших планах – получение узкой специализации, рассматриваю кардиологию и онкологию», - отметила Мария Шелякина.



Администрация Богатовского района оказывает комплексную поддержку, включая предоставление служебного жилья.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже уже стали 126 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 46 медработников.

Фото: минздрав СО