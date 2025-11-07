Я нашел ошибку
Пациентку перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении.
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни
Памятный знак установлен на фасаде дома № 59 по улице Молодогвардейской – сейчас в этом здании располагается Самарский государственный колледж. 
Мемориальную доску, посвященную деятельности ТАСС в годы Великой Отечественной войны, установили в Самаре
На фитнес-фестивале установлен рекорд по самой массовой фитнес-тренировке.
«Россия – спортивная держава»: состоялся массовый фестиваль фитнеса «Накрути себя»
Владимир Путин в ходе рабочего визита в Самару посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита».
«Встреча с Главой государства вдохновила на новые победы»: коллектив и воспитанники «Орбиты» поделились впечатлениями от визита Президента
Участок протяженностью 8,2 км привели к нормативу на полгода раньше установленного госконтрактом срока.
В Сергиевском районе досрочно завершили ремонт трассы до села Кандабулак
Среди них — врач-терапевт приёмного отделения Марина Шелякина.
К коллективу Богатовской ЦРБ присоединились 3 новых специалиста
Супруг роженицы, ставший отцом первенца, поблагодарил полицейских за их неравнодушие, оперативность и решительность в нестандартной ситуации.
Схватки начились в машине: полицейские Жигулевска помогли женщине быстро добраться до роддома
61% самарцев заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой.
Самарцы рассказали о главных страхах, связанных с работой 
К коллективу Богатовской ЦРБ присоединились 3 новых специалиста

7 ноября 2025 10:12
95
Среди них — врач-терапевт приёмного отделения Марина Шелякина.

В рамках программы «Земский доктор/Земский фельдшер» к коллективу Богатовской центральной районной больницы присоединились 3 новых специалиста. Среди них — врач-терапевт приёмного отделения Марина Шелякина.

Свой путь в медицине врач выбрала, потому что ещё школьницей хотела помогать людям.

 «В селе Богатое живут мои родители и близкие, поэтому я приняла такое решение. Коллеги встретили тепло, многие знают меня с детства. Как молодому специалисту, мне очень важна поддержка старших коллег. В моих дальнейших планах – получение узкой специализации, рассматриваю кардиологию и онкологию», - отметила Мария Шелякина.

Администрация Богатовского района оказывает комплексную поддержку, включая предоставление служебного жилья.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже уже стали 126 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 46 медработников.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина

