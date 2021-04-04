Использование препарата "Спутник Лайт" для вакцинации вдвое снижает риск заражения коронавирусом

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Использование препарата "Спутник Лайт" для вакцинации вдвое снижает риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил в воскресенье директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1", передает ТАСС.

29 марта Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник Лайт". Это облегченный вариант препарата "Спутник V", который состоит только из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух.