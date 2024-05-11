Вместо получения заработка самарец лишился более миллиона рублей

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Жителю Самары 1985 года рождения, в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Мужчину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок.

Самарец последовал инструкции и за четыре месяца положил на счет более миллиона рублей, а когда захотел вывести прибыль, денег на счете не оказалось. Пострадавший обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.