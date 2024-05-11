Ученые впервые за 20 лет объявили максимальный уровень магнитной бури

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Американские ученые впервые с 2003 года повысили до максимума оценку силы достигшей Земли геомагнитной бури. Об этом сообщает Метеорологическая служба США (NWS).

Экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 6:54 вечера по восточному времени (01:54 часов мск)

Геомагнитный шторм, по всей вероятности, сохранится в течение текущих выходных. При этом последний раз оценка геомагнитной бури достигала столь высоких значений в 2003 году.

Накануне, 10 мая, Российский Институт прикладной физики повысил уровень силы магнитной бури до очень сильного уровня — G4. Последний раз подобная буря фиксировалась 24 марта 2024 года.

Ранее в этот же день на Земле была зафиксирована мощная магнитная буря уровня G3. Как рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев, в небе над Санкт-Петербургом и Москвой могут появиться полярные сияния.

Специалист также спрогнозировал, что магнитная буря достигнет своего пика днем 11 мая, пишет Лента.