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Названы имена трех погибших при падении автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге

11 мая 2024 10:18
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Названы имена трех погибших при падении автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге

«Известия» назвали имена трех погибших при падении автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге. Среди них две женщины и один мужчина.

Одна из погибших Марина Ю. является уроженкой Казахстана. Вторая женщина Елена Ш. и мужчина Андрей Р. – жители Санкт-Петербурга. Позже стало известно, что число жертв увеличилось до семи.

Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

Оплату похорон возьмет на себя компания-оператор автобусного маршрута под названием «Такси». Кроме того, семьи погибших и пострадавшие получат соответствующую страховую выплату.

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