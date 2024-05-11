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Игорь Осинькин: Мы очень хотели победить

11 мая 2024 10:52
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Игорь Осинькин: Мы очень хотели победить

Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после матча с "Ахматом".

– Первый раз за весну мы попали на команду, которая эшелонировано и глубоко обороняется. Конечно, ожидали такой игры и хотели найти какие-то преимущества в таком расположении соперника. В целом первый тайм, считаю, был достаточно хорошим и интересным с нашей стороны, в плане того, как мы планировали играть. Ну кроме, конечно, самых последних штрихов, финишных, мы что-то создавали, но хотелось бы большего. Тут мы, исходя из такой контратакующей манеры соперника, надо было очень внимательнее быть, но какие-то у нас ошибки индивидуальные – больше про первый гол говорю. Потому что второй гол – стали структуру терять. Мы стали слишком раскрываться. И отсюда еще одна цепь ошибок индивидуальных, в том числе без момента совершенно, которые привели к голу. И, наверное, уже по факту закончили игру. Мы пытались вернуться, наверное, начали создавать моменты. Но соперник смог паузами определенными и заменами этот порыв наш сбить. Мы очень хотели победить. Но что есть, то есть.

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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