В Самаре задержали подозреваемого в краже сотового телефона

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В отдел полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратилась 41-летняя жительница областной столицы и сообщила о том, что у нее пропал сотовый телефон.



Со слов женщины, в день пропажи имущества она отдыхала в баре, расположенном на ул. Свободы. Около полуночи к ней подошел незнакомый мужчина, чтобы познакомиться и угостил алкогольным напитком. После чего они пошли танцевать. Затем женщина вернулась к знакомым и не обнаружила в кармане куртки свой телефон. Предположив, что гаджет мог незаметно забрать новый знакомый, она подошла к нему и потребовала вернуть похищенное. После нескольких неудачных попыток, уехала домой.



Полицейские в кратчайшие сроки из собранной от потерпевшей, персонала и посетителями заведения, информации установили личность мужчины, с которым познакомилась потерпевшая. Жителя Самары 1986 года рождения, ранее судимого более 8 раз, задержали на территории города и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Свою вину самарец признал и пояснил, что задолго до знакомства с женщиной увидел у нее на столике телефон и решил похитить его и в дальнейшем перепродать, полагая таким образом исправить свое финансовое положение. Во время танца незаметно вытащил из кармана джинсовой куртки ее сотовый телефон. После вернулся к своему столику и продолжил застолье. Когда бар закрылся, уехал домой. Проснувшись утром, самарец не обнаружил похищенный аппарат и подумал, что потерял его по пути домой.



Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Причиненный потерпевшей ущерб в размере 4000 рублей безработный обвиняемый обязался возместить. В настоящее время уголовное дело с утвержденным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.