Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП в Отрадном вечером пострадали трое
В ДТП в Отрадном вечером пострадали трое
В Тольятти пожилой пешеход попал под машину
В Тольятти пожилой пешеход попал под машину
В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей
В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей
В Сызрани разыскали украденный из подъезда велосипед
В Сызрани разыскали украденный из подъезда велосипед
В Самаре состоялась областная спартакиада среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА)
В Самаре состоялась областная спартакиада среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА)
Назван крупнейший импортер российской водки
Назван крупнейший импортер российской водки
Губернатор Самарской Области высказался о поражении «Крыльев» от «Ахмата»
Губернатор Самарской Области высказался о поражении «Крыльев» от «Ахмата»
Вместо получения заработка самарец лишился более миллиона рублей
Вместо получения заработка самарец лишился более миллиона рублей
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.82
0.7
EUR 98.95
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре задержали подозреваемого в краже сотового телефона

11 мая 2024 11:01
145
В Самаре задержали подозреваемого в краже сотового телефона

В отдел полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратилась 41-летняя жительница областной столицы и сообщила о том, что у нее пропал сотовый телефон.

Со слов женщины, в день пропажи имущества она отдыхала в баре, расположенном на ул. Свободы. Около полуночи к ней подошел незнакомый мужчина, чтобы познакомиться и угостил алкогольным напитком. После чего они пошли танцевать. Затем женщина вернулась к знакомым и не обнаружила в кармане куртки свой телефон. Предположив, что гаджет мог незаметно забрать новый знакомый, она подошла к нему и потребовала вернуть похищенное. После нескольких неудачных попыток, уехала домой.

Полицейские в кратчайшие сроки из собранной от потерпевшей, персонала и посетителями заведения, информации установили личность мужчины, с которым познакомилась потерпевшая. Жителя Самары 1986 года рождения, ранее судимого более 8 раз, задержали на территории города и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Свою вину самарец признал и пояснил, что задолго до знакомства с женщиной увидел у нее на столике телефон и решил похитить его и в дальнейшем перепродать, полагая таким образом исправить свое финансовое положение. Во время танца незаметно вытащил из кармана джинсовой куртки ее сотовый телефон. После вернулся к своему столику и продолжил застолье. Когда бар закрылся, уехал домой. Проснувшись утром, самарец не обнаружил похищенный аппарат и подумал, что потерял его по пути домой.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Причиненный потерпевшей ущерб в размере 4000 рублей безработный обвиняемый обязался возместить. В настоящее время уголовное дело с утвержденным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей
11 мая 2024  13:18
В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей
127
«Крылья Советов» проиграли «Ахмату»
10 мая 2024  19:42
«Крылья Советов» проиграли «Ахмату»
311
Сегодня на
10 мая 2024  15:16
Сегодня на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Ахмата"
384
10 мая в Самаре прогнозируют сильный ветер
10 мая 2024  14:58
10 мая в Самаре прогнозируют сильный ветер
358
Днем 10 мая местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
9 мая 2024  15:08
Днем 10 мая местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
735
Весь список