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Инсулина в Самарской области достаточно

24 марта 2022 18:16
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Эксперты рассказали о том, что происходит на фармрынке сейчас, и чего самарцам ожидать в дальнейшем.

Введение санкций против России спровоцировало панические закупки россиянами еды, предметов гиены и т.д.  Ажиотажный спрос затронул и фарминдустрию. Жители Самарской области скупали лекарства, опасаясь, что они исчезнут из аптек. Особенно тревожной стала группа населения с серьезными нарушениями здоровья. Это люди, которые фактически зависят от лекарств. Эксперты рассказали о том, что происходит на фармрынке сейчас, и чего самарцам ожидать в дальнейшем.

Эксперты фарминдустрии подчеркивают: у россиян нет повода паниковать и закупаться лекарствами, Правительство РФ предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок лекарственных препаратов, а также непрерывного производства медикаментов.

 Российская фармацевтическая отрасль хорошо развита, в настоящее время 80% препаратов из перечня жизненно-важных лекарственных препаратов производятся на территории РФ.  

«Никаких проблем с поставками не наблюдается. Единичные задержки, которые случаются у наших фармпроизводителей связаны с логистическими проблемами. Думаю, они в скором времени будут решены», – рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по науке и высшему образованию, доктор химических наук, профессор РАН Александр Мажуга. 

 Говоря о конкурентоспособности отечественных препаратов перед иностранными, Мажуга акцентировал внимание на том, что их качество не уступает, а в ряде случаев даже превосходит аналоги, которые есть за рубежом. По его словам, все препараты проходят стадию доклинических испытаний, и по всем параметрам и свойствам, как биологическим, так и химическим, не уступают иностранным параметрам. Он также добавил, что российские фармкампании производят ряд препаратов, которые превосходят иностранные аналоги.

То, что в России нет дефицита медикаментов, подтверждают и представители фармацевтических кампаний.

«Компания «АстраЗенека» занимается разработкой и производством инновационных препаратов в таких терапевтических областях, как онкология, кардиология, нефрология и метаболизм, респираторные и аутоиммунные заболевания и других. Более половины зарегистрированных и одобренных к применению в России препаратов компании входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, – говорит генеральный директор «АстраЗенека» Россия и Евразия Ирина Панарина. – Мы делаем все возможное для поддержания наших текущих проектов и активностей, включая обеспечение пациентов лекарственными средствами, их производство, научно-образовательную деятельность и клинические исследования».

Жителей Самарской области тревожит доступность инсулина, в регионе зарегистрировано 113 670 пациентов с сахарным диабетом.

«В настоящее время заключены контракты на поставку инсулина, таблетированных сахароснижающих препаратов и медицинских изделий. В наличии тест-полоски и медицинские изделия для инсулиновых помп. В настоящее время у нас есть запасы для обеспечения наших пациентов всеми необходимыми лекарственными препаратами. Никто из поставщиков инсулина и других препаратов не сообщал о прекращении поставок на территории Самарской области и Российской Федерации.Работа ведется в штатном режиме», – подчеркнула врач-эндокринолог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по эндокринологии Светлана Манцагова.

Чтобы полностью исключить все поводы для тревоги врач-эндокринолог объяснила, что, если пациент столкнется с отсутствием нужного препарата, ему нужно обратиться к лечащему врачу.

«Лечащий врач в таком случае переводит пациента на альтернативные методы лечения. Мы можем произвести замену лекарственного препарата по международным незапатентованным названиям. В данном случае препарат может иметь другое торговое наименование и разного производителя — как отечественного, так и импортного. Так же лечащий врач может заменить лекарственный препарат или, вообще поменять лекарственную терапию, учитывая показания для данного пациента», – рассказала врач-эндокринолог.

 Светлана Манцагова обратилась к жителям Самарской области с просьбой прекратить массово скупать лекарственные препараты.

«Нужно понимать, что все лекарства имеют срок годности. Кроме того, в некоторых случаях происходит замена лекарственных препаратов, либо увеличение дозировки», –отметила она.

Необходимо набраться терпения и спокойно пережить сложившуюся ситуацию, – заключают эксперты.

 

Фото:   pixabay

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