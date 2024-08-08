Главврач больницы Ерошевского рассказала о правилах сохранения здоровья глаз

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В Международный день офтальмологии о сохранении зрения рассказывает главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Ольга Павлова:



«Многие заболевания глаз имеют бессимптомное начало, и не всегда пациенты могут их заподозрить. К ним относятся катаракта, открытоугольная глаукома, возрастная макулярная дегенерация и некоторые другие заболевания сетчатки.



Размытое изображение, покраснение, перенапряжение при зрительной нагрузке, «мушки» - все это распространенные симптомы заболеваний глаз. Если обнаружить проблему на ранней стадии, можно предотвратить потерю зрения. Поэтому нужно регулярно проходить профилактические осмотры у офтальмолога.



Кроме профилактических осмотров к офтальмологу необходимо обратиться при любых жалобах на ухудшение или нарушение зрения.



Все чаще не только в зрелом, но и в молодом возрасте у людей появляются симптомы «сухого глаза». Они проявляются дискомфортом в глазах, периодическим нарушением зрения, нестабильностью слезной пленки. Это может влиять не только на трудоспособность, но и на качество жизни.



Как сохранить здоровье глаз?

️необходимо дозировать нагрузку на глаза

делать перерывы в ношении любых контактных линз

выполнять гимнастику для глаз. Простое упражнение – крепко зажмурить глаза на 3-5 секунд - выполненное 6-8 раз способствует усилению кровообращения и расслаблению мышц.

при использовании портативных гаджетов (компьютеров, планшетов, смартфонов и т.д.) и телевизора придерживаться правильного расстояния до экрана.

не работать с гаджетами и не смотреть телевизор в темном помещении – желательно включить неяркий локальный светильник или лампу.

не читать и не смотреть телевизор в положении лежа.

правильно питаться – употребляйте достаточное количество витаминов и микроэлементов.

придерживаться здорового образа жизни - откажитесь от курения, больше гуляйте на свежем воздухе и соблюдайте умеренные физические нагрузки".

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