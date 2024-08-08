Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с проведением работ по подключению к централизованной системе водоотведения поверхностных стоков объекта капитального строительства.
С 9 до 14 августа в Самаре будет ограничено движение транспорта на пересечении улицы Молодогвардейской и Невской
Перед игрой с «Факелом» на 3 гейте с 16:30 начнется выставка животных, которых вы сможете забрать домой.
Благотворительная акция «Забери котёнка с улицы Лизюкова» состоится на матче "Крылья Советов" -  «Факел»
Главная сложность заключалась в том, что вышедшее из строя оборудование было произведено иностранной фирмой и быстро найти аналог невозможно.
Двое суток специалисты «РКС-Самара» устраняли последствия удара молнии в насосную станцию
Планируется, что его участниками станут 250 взрослых и детей.
Первый слет многодетных семей пройдет в Красноярском районе Самарской области
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +21, +23°С.
9 августа в Самарской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, возможен град, до +24°С
В суд направлено уголовное дело.
В Приволжском районе сотрудница воспользовалась служебным положением и присвоила себе деньги одного из отделений связи
Кроме профилактических осмотров к офтальмологу необходимо обратиться при любых жалобах на ухудшение или нарушение зрения.
Главврач больницы Ерошевского рассказала о правилах сохранения здоровья глаз
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.95
0.79
EUR 93.84
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главврач больницы Ерошевского рассказала о правилах сохранения здоровья глаз

8 августа 2024 14:09
121
Кроме профилактических осмотров к офтальмологу необходимо обратиться при любых жалобах на ухудшение или нарушение зрения.

В Международный день офтальмологии о сохранении зрения рассказывает главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Ольга Павлова:

«Многие заболевания глаз имеют бессимптомное начало, и не всегда пациенты могут их заподозрить. К ним относятся катаракта, открытоугольная глаукома, возрастная макулярная дегенерация и некоторые другие заболевания сетчатки.

Размытое изображение, покраснение, перенапряжение при зрительной нагрузке, «мушки» - все это распространенные симптомы заболеваний глаз. Если обнаружить проблему на ранней стадии, можно предотвратить потерю зрения. Поэтому нужно регулярно проходить профилактические осмотры у офтальмолога.

Кроме профилактических осмотров к офтальмологу необходимо обратиться при любых жалобах на ухудшение или нарушение зрения.

Все чаще не только в зрелом, но и в молодом возрасте у людей появляются симптомы «сухого глаза». Они проявляются дискомфортом в глазах, периодическим нарушением зрения, нестабильностью слезной пленки. Это может влиять не только на трудоспособность, но и на качество жизни.

Как сохранить здоровье глаз?
 ️необходимо дозировать нагрузку на глаза
 делать перерывы в ношении любых контактных линз
 выполнять гимнастику для глаз. Простое упражнение – крепко зажмурить глаза на 3-5 секунд - выполненное 6-8 раз способствует усилению кровообращения и расслаблению мышц.
при использовании портативных гаджетов (компьютеров, планшетов, смартфонов и т.д.) и телевизора придерживаться правильного расстояния до экрана.
 не работать с гаджетами и не смотреть телевизор в темном помещении – желательно включить неяркий локальный светильник или лампу.
 не читать и не смотреть телевизор в положении лежа.
 правильно питаться – употребляйте достаточное количество витаминов и микроэлементов.
 придерживаться здорового образа жизни - откажитесь от курения, больше гуляйте на свежем воздухе и соблюдайте умеренные физические нагрузки".

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Диспансеризация, которую бесплатно может пройти каждый житель региона, позволяет выявить предрасположенность к заболеваниям сердца.
07 августа 2024, 15:49
Почти 1 миллион жителей Самарской области прошли профилактический медосмотр и диспансеризацию
Диспансеризация, которую бесплатно может пройти каждый житель региона, позволяет выявить предрасположенность к заболеваниям сердца. Здравоохранение
405
По итогам консилиума они дадут сотрудникам рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению и предложат свои идеи по развитию системы помощи таким детям.
06 августа 2024, 19:19
Специалисты благотворительного фонда "Дорога жизни" проверили самарские интернаты
По итогам консилиума они дадут сотрудникам рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению и предложат свои идеи по развитию системы помощи таким детям. Здравоохранение
509
Ожирение связано с повышением артериального давления, что увеличивает нагрузку на сердце и сосуды.
06 августа 2024, 14:45
Самарский врач рассказала, как избыточный вес и ожирение влияют на состояние сердечно-сосудистой системы
Ожирение связано с повышением артериального давления, что увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Здравоохранение
681
Здравоохранение
Кроме профилактических осмотров к офтальмологу необходимо обратиться при любых жалобах на ухудшение или нарушение зрения.
8 августа 2024  14:09
Главврач больницы Ерошевского рассказала о правилах сохранения здоровья глаз
121
СамГМУ презентовал свои инновационные разработки по адаптации и реабилитации участников боевых действий руководству Минобороны РФ
8 августа 2024  13:45
СамГМУ презентовал свои инновационные разработки по адаптации и реабилитации участников боевых действий руководству Минобороны РФ
173
Разработка СамГМУ ReviSide помогает снизить тревожность
8 августа 2024  11:15
Разработка СамГМУ ReviSide помогает снизить тревожность
184
Разработка самарских ученых и инженеров ускорит и удешевит производство титановых эндопротезов
8 августа 2024  10:39
Разработка самарских ученых и инженеров ускорит и удешевит производство титановых эндопротезов
200
Диспансеризация, которую бесплатно может пройти каждый житель региона, позволяет выявить предрасположенность к заболеваниям сердца.
7 августа 2024  15:49
Почти 1 миллион жителей Самарской области прошли профилактический медосмотр и диспансеризацию
409
Охрана материнства и детства — одно из ключевых направлений отечественной системы здравоохранения.
7 августа 2024  14:27
Михаил Мурашко рассказал о текущих достижениях и вызовах при разработке нового нацпроекта «Семья»
466
Более 1200 жителей посёлка Пионерский и близлежащих сел получают помощь в обновленном офисе врача общей практики.
7 августа 2024  14:17
В подразделении Шигонской больницы выполнен капитальный ремонт
434
По итогам консилиума они дадут сотрудникам рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению и предложат свои идеи по развитию системы помощи таким детям.
6 августа 2024  19:19
Специалисты благотворительного фонда "Дорога жизни" проверили самарские интернаты
510
Ожирение связано с повышением артериального давления, что увеличивает нагрузку на сердце и сосуды.
6 августа 2024  14:45
Самарский врач рассказала, как избыточный вес и ожирение влияют на состояние сердечно-сосудистой системы
684
Отказаться от курения, выбрать здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризацию.
6 августа 2024  14:33
Самарцам напоминают о профилактике рака лёгкого
562
Весь список
В центре внимания
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
8 августа 2024  14:04
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
145
10 августа в Самаре на улице Демократической не будут работать светофоры
8 августа 2024  13:59
10 августа в Самаре на улице Демократической не будут работать светофоры
137
У ряда пользователей в России лег YouTube
8 августа 2024  13:08
У ряда пользователей в России окончательно лег YouTube
143
Марина Сидухина: «Конкуренция на выборах 2024 года значительно выше, чем в предыдущие годы»
8 августа 2024  10:27
Марина Сидухина: «Конкуренция на выборах 2024 года значительно выше, чем в предыдущие годы»
220
Тольятти инвестор начнет производство мармелада
8 августа 2024  10:19
В Тольятти инвестор начнет производство мармелада
180
Весь список